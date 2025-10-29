होटल के बंद कमरे में थी दो रशियन लड़कियां, जैसे ही पुलिस ने खोला दरवाजा कर दिया यह कारनामा

होटल में मिली दो रशियन लड़कियां, खिड़की से भागी, PC- Police
वाराणसी पुलिस ने बुधवार दोपहर को एक होटल में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को यहां एक सैक्स रैकेट चलने की जानकारी हुई। होटल में छापेमारी के दौरान दो रशियन लड़कियों ने दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं, जब तक पुलिस ने दरवाजे का लॉक तोड़ा तब तक दोनों लड़कियां कमरे में लगी खिड़की से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस दोनों लड़कियों की तलाश कर रही है।
वाराणसी पुलिस ने 4 लड़कियों को अलग-अलग कमरों से पकड़ा, चारों लड़कियां आपत्तिजनक हालत में थी। पुलिस ने होटल के मैनेजर सहित चारों लड़कियों को हिरासत में लिया। वहीं एक मैनेजर मौका पाकर पीछे से भाग गया। पूरा मामला वाराणसी के कैंटोनमेंट क्षेत्र का है। पकड़ी गई लड़कियों ने ही दूसरे कमरे में मौजूद रशियन लड़कियों की जानकारी दी।
वाराणसी के रहने वाले पीयूष जायसवाल ने होटलों में OYO की फ्रेंचाइजी ले रखी है। इसी में होटल टाउन हाउस भी शामिल है। इस होटल में गाजीपुर निवासी उमेश यादव को मैनेजर बनाया गया था। पुलिस को इसी होटल से 4 युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिली। वहीं इन कमरों में कुछ संदिग्ध चीजें भी मिली। फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सेक्स रैकेट में शामिल 4 युवतियों में से 3 कोलकाता और एक दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली की युवती कॉल सेंटर में जॉब करती हैं, जबकि बंगाली युवतियां अपने फैमिली बिजनेस में शामिल हैं। युवतियों ने बताया कि वाराणसी में पहले भी कई बार आई हैं और इस बार भी आना हुआ। वह एजेंट के माध्यम से बुकिंग पर आती हैं। जो आने, जाने और रहने का अरेंजमेंट कराते हैं।
होटल में फोरेंसिक टीम मौके पर बुलाई गई है। टीम ने कमरे से फिंगर प्रिंट लिए हैं। रशियन के कमरे से भी फिंगर प्रिंट लिए गए हैं। जिसके आधार पर उसकी पहचान और भारत में वीजा की अवधि पता चलेगी।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग