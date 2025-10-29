होटल के बंद कमरे में थी दो रशियन लड़कियां, जैसे ही पुलिस ने खोला दरवाजा कर दिया यह कारनामा

वाराणसी पुलिस ने बुधवार दोपहर को एक होटल में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को यहां एक सैक्स रैकेट चलने की जानकारी हुई। होटल में छापेमारी के दौरान दो रशियन लड़कियों ने दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं, जब तक पुलिस ने दरवाजे का लॉक तोड़ा तब तक दोनों लड़कियां कमरे में लगी खिड़की से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस दोनों लड़कियों की तलाश कर रही है।