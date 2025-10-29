Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

होटल के बंद कमरे में थी दो रशियन लड़कियां, जैसे ही पुलिस ने खोला दरवाजा कर दिया यह कारनामा

Sex Racket in OYO : वाराणसी में पुलिस को एक होटल में सैक्स रैकेट चलने की सूचना मिली। पुलिस ने इस दौरान होटल में छापा मारा तो यहां 4 युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिली। इस दौरान दो रशियन लड़कियों ने खुद को होटल के एक कमरे में बंद कर लिया। पुलिस जब कमरे का लॉक तोड़कर अंदर घुसी तो वह हैरान रह गई।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 29, 2025

होटल में मिली दो रशियन लड़कियां, खिड़की से भागी, PC- Police

वाराणसी पुलिस ने बुधवार दोपहर को एक होटल में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को यहां एक सैक्स रैकेट चलने की जानकारी हुई। होटल में छापेमारी के दौरान दो रशियन लड़कियों ने दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं, जब तक पुलिस ने दरवाजे का लॉक तोड़ा तब तक दोनों लड़कियां कमरे में लगी खिड़की से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस दोनों लड़कियों की तलाश कर रही है।

वाराणसी पुलिस ने 4 लड़कियों को अलग-अलग कमरों से पकड़ा, चारों लड़कियां आपत्तिजनक हालत में थी। पुलिस ने होटल के मैनेजर सहित चारों लड़कियों को हिरासत में लिया। वहीं एक मैनेजर मौका पाकर पीछे से भाग गया। पूरा मामला वाराणसी के कैंटोनमेंट क्षेत्र का है। पकड़ी गई लड़कियों ने ही दूसरे कमरे में मौजूद रशियन लड़कियों की जानकारी दी।

वाराणसी के रहने वाले पीयूष जायसवाल ने होटलों में OYO की फ्रेंचाइजी ले रखी है। इसी में होटल टाउन हाउस भी शामिल है। इस होटल में गाजीपुर निवासी उमेश यादव को मैनेजर बनाया गया था। पुलिस को इसी होटल से 4 युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिली। वहीं इन कमरों में कुछ संदिग्ध चीजें भी मिली। फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

कोलकाता और दिल्ली की युवतियां

सेक्स रैकेट में शामिल 4 युवतियों में से 3 कोलकाता और एक दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली की युवती कॉल सेंटर में जॉब करती हैं, जबकि बंगाली युवतियां अपने फैमिली बिजनेस में शामिल हैं। युवतियों ने बताया कि वाराणसी में पहले भी कई बार आई हैं और इस बार भी आना हुआ। वह एजेंट के माध्यम से बुकिंग पर आती हैं। जो आने, जाने और रहने का अरेंजमेंट कराते हैं।

फोरेंसिक टीम बुलाई गई

होटल में फोरेंसिक टीम मौके पर बुलाई गई है। टीम ने कमरे से फिंगर प्रिंट लिए हैं। रशियन के कमरे से भी फिंगर प्रिंट लिए गए हैं। जिसके आधार पर उसकी पहचान और भारत में वीजा की अवधि पता चलेगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / होटल के बंद कमरे में थी दो रशियन लड़कियां, जैसे ही पुलिस ने खोला दरवाजा कर दिया यह कारनामा

