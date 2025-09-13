बनारस में बोले पंडित धीरेंद्र शास्त्री- आई सपोर्ट योगी जी, मणिकर्णिका घाट पर रात भर की साधना

हिंदुत्व और सनातन धर्म पर शास्त्री ने जोर देकर कहा कि भारत को घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा, "जहां राजा सनातनी हो, वहां प्रजा और देश प्रगति करता है। मंदिरों की भव्यता इसका सबूत है।" नेपाल में अशांति और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के सवाल पर उन्होंने कहा, "हिंदू विरोधी ताकतें दुनियाभर में सक्रिय हैं। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन पश्चिमी विचारधारा और कम्युनिस्टों ने इसे भटका दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, पाकिस्तान में नाममात्र के हिंदू बचे हैं। मैं चाहता हूं कि भारत और नेपाल दोनों हिंदू राष्ट्र बनें।"