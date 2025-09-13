Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

बनारस में बोले पंडित धीरेंद्र शास्त्री- आई सपोर्ट योगी जी, मणिकर्णिका घाट पर रात भर की साधना

धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि वे 2010 से हर साल काशी आते हैं और बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं। इस बार भी उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर अपने दादा गुरुजी के शवदाह स्थल पर समय बिताया। सतुआ बाबा आश्रम में रातभर साधना और पूजा के बाद गंगा में स्नान किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया।

वाराणसी

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 13, 2025

पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, PC- Patrika

वाराणसी : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार देर रात काशी पहुंचे, जहां उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर अपने दादा गुरुजी के शवदाह स्थल पर जाकर ध्यान और साधना की। इसके बाद सतुआ बाबा आश्रम में रातभर पूजा-अर्चना की और भोर में गंगा स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने हिंदुत्व, सनातन धर्म, और नेपाल-बांग्लादेश के हालात पर बेबाक राय रखी।

धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि वे 2010 से हर साल काशी आते हैं और बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं। इस बार भी उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर अपने दादा गुरुजी के शवदाह स्थल पर समय बिताया। सतुआ बाबा आश्रम में रातभर साधना और पूजा के बाद गंगा में स्नान किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने कहा, "काशी मेरे लिए सनातन की आत्मा है। यहां की हर गली में शिव बसते हैं।"

''चोर-उचक्के बन सकते हैं, तो भगवाधारी क्यों नहीं?"

शास्त्री ने भगवाधारी राजनेताओं पर सवाल का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, "जब इस देश में चोर, उचक्के और मर्डरर राजनेता हो सकते हैं, तो भगवाधारी क्यों नहीं? यूपी में योगी बाबा भगवाधारी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं। जिसे दिक्कत हो, वो मेरी हवेली पर आ जाए।"

बीजेपी के लिए प्रचार?

बीजेपी के लिए प्रचार करने के सवाल पर शास्त्री ने तंज कसते हुए कहा, "मैं युगांडा और लंदन में भी कथा कह चुका हूं, वहां बीजेपी की सरकार कहां है? मैं सिर्फ सनातन और हिंदुत्व की बात करता हूं। जो भी मानवता और हिंदुत्व के लिए खड़ा होगा, मैं उसके साथ हूं। गुरु किसी एक का नहीं, सबका होता है।"

हिंदू राष्ट्र और नेपाल-बांग्लादेश पर बेबाक राय

हिंदुत्व और सनातन धर्म पर शास्त्री ने जोर देकर कहा कि भारत को घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा, "जहां राजा सनातनी हो, वहां प्रजा और देश प्रगति करता है। मंदिरों की भव्यता इसका सबूत है।" नेपाल में अशांति और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के सवाल पर उन्होंने कहा, "हिंदू विरोधी ताकतें दुनियाभर में सक्रिय हैं। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन पश्चिमी विचारधारा और कम्युनिस्टों ने इसे भटका दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, पाकिस्तान में नाममात्र के हिंदू बचे हैं। मैं चाहता हूं कि भारत और नेपाल दोनों हिंदू राष्ट्र बनें।"

Published on:

13 Sept 2025 08:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / बनारस में बोले पंडित धीरेंद्र शास्त्री- आई सपोर्ट योगी जी, मणिकर्णिका घाट पर रात भर की साधना

