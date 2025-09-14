पुलिस ने अधिवक्ता को बुरी तरह पीटा, मुकदमा दर्ज, ट्रामा सेंटर में चल रहा इलाज

पीड़ित अधिवक्ता शिवा प्रताप सिंह आईएएनएस को बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मीकुंड मंदिर में दर्शन कर घर लौट रहे थे, तभी पुलिसकर्मियों ने वन-वे रास्ते पर जाने को लेकर उन्हें रोक दिया, जबकि वहां से मोटरसाइकिल जा सकती थी। इस बात को लेकर बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता को मौके पर ही पीट दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गए। गंभीर हालत में उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरी घटना शनिवार की रात करीब 8 बजे की है।