Vande Bharat Express: प्रधानमंत्री दिखाएंगे तीन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी, वाराणसी से खजुराहो का सफर होगा सुगम

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब
ThreeVande Bharat Express बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे खजुराहो के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 नवंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ में दो अन्य वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ होगा। जिसमें लखनऊ से सहारनपुर और फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत शामिल है। बनारस से हरी झंडी दिखाकर तीनों ट्रेनों को रवाना करेंगे। फिलहाल बनारस खजुराहो ट्रेन वंदे भारत ट्रेन के टाइम टेबल की जानकारी दी गई है। यह ट्रेन बनारस से वाराणसी जंक्शन कैंट से सुबह 5:25 पर खुलेगी। जो खजुराहो दोपहर में 1:10 पर पहुंचेगी। जबकि खजुराहो से या ट्रेन 3:00 बजे खुलेगी और बनारस कैंट रात 11:00 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से बनारस से विंध्याचल, प्रयागराज, चित्रकूट आदि जाने वालों की यात्रा आसान होगी।
उत्तर प्रदेश के बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 नवंबर को तीन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसमें बनारस से खजुराहो के बीच चलने वाली वंदे भारत भी शामिल है। शेष अन्य दो ट्रेनों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। बनारस से खजुराहो के बीच चलने वाली ट्रेन में कुल आठ डिब्बे होंगे। सुबह 5:25 पर बनारस जंक्शन कैंट से खुलने वाली ट्रेन सुबह 6:55 पर विंध्याचल, सुबह 8:00 बजे प्रयागराज छिवकी, 10:05 पर चित्रकूट, 11:08 पर, बांदा ,12:08 पर महोबा और दोपहर 1:10 पर खजुराहो पहुंचेगी।
वापसी में ट्रेन नंबर 26421 खजुराहो से 3:00 (15:00) बजे खुलेगी। 4:18 (16:18) पर महोबा पहुंचेगी। शाम को 5:13 (17:13) पर बांदा, 6:13 (18:13) पर चित्रकूट धाम, 8:20 (20:20) पर प्रयागराज छिवकी 9:10 (21:10) पर विंध्याचल और रात में 11:00 (23:00) बजे कैंट स्टेशन, बनारस कैंट स्टेशन पहुंचेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर बनारस पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जनसभा को संबोधित करके बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट शाम को करीब 5:00 बजे पहुंचेंगे। यहां से सेना के हेलीकॉप्टर से बरेका स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। थोड़ी देर विश्राम के बाद शाम को 7:30 बजे बनारस जंक्शन कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहीं से खजुराहो को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वर्चुअल माध्यम से लखनऊ से सहारनपुर और फिरोजपुर से नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबतपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार के भी रहने की संभावना है। 7 नवंबर की रात प्रधानमंत्री बनारस में ही विश्राम करने के बाद 8 नवंबर को सुबह चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए दरभंगा के लिए उड़ान भरेंगे।
