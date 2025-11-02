Vande Bharat Express: प्रधानमंत्री दिखाएंगे तीन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी, वाराणसी से खजुराहो का सफर होगा सुगम

ThreeVande Bharat Express बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे खजुराहो के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन होने जा रहा है।‌ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 नवंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ में दो अन्य वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ होगा। जिसमें लखनऊ से सहारनपुर और फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत शामिल है। बनारस से हरी झंडी दिखाकर तीनों ट्रेनों को रवाना करेंगे। फिलहाल बनारस खजुराहो ट्रेन वंदे भारत ट्रेन के टाइम टेबल की जानकारी दी गई है। यह ट्रेन बनारस से वाराणसी जंक्शन कैंट से सुबह 5:25 पर खुलेगी। जो खजुराहो दोपहर में 1:10 पर पहुंचेगी। जबकि खजुराहो से या ट्रेन 3:00 बजे खुलेगी और बनारस कैंट रात 11:00 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से बनारस से विंध्याचल, प्रयागराज, चित्रकूट आदि जाने वालों की यात्रा आसान होगी।