Rail News: अब ट्रेन में भी ज्यादा सामान पर लगेगा जुर्माना, जानिए किस क्लास में कितना वजन ले जा सकते

Rail News: रेलवे अब यात्रियों के लिए हवाई जहाज जैसे नियम लागू करने जा रहा है। अब ट्रेन में सफर करते समय तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाना भारी पड़ सकता है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रमुख स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज वजन मशीनें लगाने का फैसला किया है। इन मशीनों की मदद से यात्रियों का सामान प्लेटफॉर्म पर प्रवेश से पहले ही तौला जाएगा। तय सीमा से ज्यादा सामान पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
Rail News: अब तक ट्रेनों में अतिरिक्त सामान पर ज्यादा सख्ती नहीं होती थी। यात्री आसानी से ज्यादा बैग और भारी लगेज लेकर सफर कर लेते थे। लेकिन नए नियमों के बाद यह ढिलाई खत्म हो जाएगी। अगर कोई यात्री एडवांस में अतिरिक्त सामान का चार्ज नहीं देता और उसके पास निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान पाया जाता है। तो उसे उस चार्ज का छह गुना तक जुर्माना भरना होगा।
रेलवे ने हर श्रेणी के यात्रियों के लिए सामान की सीमा तय कर दी है। एसी फर्स्ट क्लास के यात्री 70 किलो तक, एसी टू क्लास के यात्री 50 किलो तक, जबकि एसी थ्री और स्लीपर क्लास में सफर करने वाले 40 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं जनरल डिब्बे में सफर करने वाले यात्रियों को 35 किलो से ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत नहीं होगी।
प्रयागराज जंक्शन, छिवकी, मिर्जापुर, कानपुर सेंट्रल, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला और अलीगढ़ जंक्शन जैसे स्टेशनों पर वजन मशीनें लगाई जा रही हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नियम सिर्फ वजन तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि अगर कोई बैग आकार में बहुत बड़ा है। ज्यादा जगह घेरता है। तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। यानी अब ट्रेन यात्रा के दौरान लगेज नियमों का पालन करना जरूरी होगा। यह कदम यात्रियों की सुविधा, अनुशासन और सुचारु संचालन के लिए उठाया गया है।