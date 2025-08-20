Rail News: अब ट्रेन में भी ज्यादा सामान पर लगेगा जुर्माना, जानिए किस क्लास में कितना वजन ले जा सकते

Rail News: रेलवे अब यात्रियों के लिए हवाई जहाज जैसे नियम लागू करने जा रहा है। अब ट्रेन में सफर करते समय तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाना भारी पड़ सकता है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रमुख स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज वजन मशीनें लगाने का फैसला किया है। इन मशीनों की मदद से यात्रियों का सामान प्लेटफॉर्म पर प्रवेश से पहले ही तौला जाएगा। तय सीमा से ज्यादा सामान पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।