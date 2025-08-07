Crime: फिर देह व्यापार का खुलासा, तीन दिन में तीसरा सेक्स रैकेट पकड़ा गया, बोले DCP…

वाराणसी पुलिस की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसने शहर में सक्रिय देह व्यापार के नेटवर्क पर गहरी चोट की है। इससे पहले सोमवार को सुंदरपुर क्षेत्र के गांधीनगर स्थित दो स्पा सेंटरों में छापा मारकर पुलिस ने दो अलग-अलग रैकेटों का भंडाफोड़ किया था। इनमें ग्लैमैरस स्पा और न्यू ब्लू भवन में स्थित रिलेक्स स्पा सेंटर शामिल थे। यहां पुलिस ने आठ युवतियों और पांच पुरुषों को हिरासत में लिया था। दोनों स्पा सेंटरों के संचालकों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई युवतियां बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के चंदौली और वाराणसी की रहने वाली थीं।