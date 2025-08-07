Crime: फिर देह व्यापार का खुलासा, तीन दिन में तीसरा सेक्स रैकेट पकड़ा गया, बोले DCP…

Crime UP: काशी नगरी में अपराध पर लगाम कसने की दिशा में एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विशेष ऑपरेशन ग्रुप (SOG)-2 ने बुधवार को बाबतपुर क्षेत्र के सगुनहा तिराहे के पास स्थित एक रेस्टोरेंट पर छापा मारकर चल रहे हुक्काबार और देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में चार युवतियों और छह युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें रेस्टोरेंट का संचालक सर्वेश सिंह भी शामिल है। यह पिछले तीन दिनों में तीसरा सेक्स रैकेट है जिसे पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
सूचना मिली थी कि सगुनहा तिराहे पर स्थित अंशिका रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से में संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। सादे कपड़ों में SOG-2 की टीम, उप निरीक्षक अभिषेक कुमार पांडेय के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने आम ग्राहक बनकर रेस्टोरेंट में एंट्री ली और बातचीत के दौरान यह पुष्टि हुई कि वहां हुक्का बार की आड़ में देह व्यापार भी संचालित किया जा रहा है।
स्थिति स्पष्ट होने के बाद SOG-2 टीम प्रभारी और DCP क्राइम सरवणन टी. स्वयं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की दबिश की खबर मिलते ही रेस्टोरेंट में अफरातफरी मच गई। संचालक समेत कई युवक भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए उन्हें मौके से ही गिरफ्तार कर लिया।
रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से में बने चार केबिन में चार युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। पुलिस ने वहां से कई नए कंडोम पैकेट, शक्तिवर्धक दवाइयां, हुक्के और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद कीं। युवतियों में एक पटना, एक आजमगढ़ और दो वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र की निवासी हैं। वहीं पकड़े गए छह युवकों में से पांच वाराणसी और एक जौनपुर का रहने वाला है।
वाराणसी पुलिस की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसने शहर में सक्रिय देह व्यापार के नेटवर्क पर गहरी चोट की है। इससे पहले सोमवार को सुंदरपुर क्षेत्र के गांधीनगर स्थित दो स्पा सेंटरों में छापा मारकर पुलिस ने दो अलग-अलग रैकेटों का भंडाफोड़ किया था। इनमें ग्लैमैरस स्पा और न्यू ब्लू भवन में स्थित रिलेक्स स्पा सेंटर शामिल थे। यहां पुलिस ने आठ युवतियों और पांच पुरुषों को हिरासत में लिया था। दोनों स्पा सेंटरों के संचालकों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई युवतियां बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के चंदौली और वाराणसी की रहने वाली थीं।
DCP क्राइम सरवणन टी. के अनुसार, दोनों स्पा सेंटरों की गतिविधियों को लेकर पहले से ही सूचना मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने दो जवानों को नकली ग्राहक बनाकर स्पा में भेजा। जब उन्होंने अंदर से पुष्टि की कि वहां वेश्यावृत्ति की गतिविधियां चल रही हैं, तब पूरी टीम ने एक साथ छापा मारा।
लगातार तीन दिनों में तीन सेक्स रैकेट पकड़ में आने के बाद पुलिस को आशंका है कि यह एक संगठित गिरोह के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जिसमें रेस्टोरेंट, स्पा सेंटर और हुक्का बार की आड़ लेकर देह व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जांच में यह भी पता चला है कि कुछ युवतियों को बाहर से बुलाया गया था और उन्हें मोटी रकम का लालच देकर इस कार्य में लगाया गया।
DCP क्राइम सरवणन टी. ने कहा कि पुलिस अब उन सभी स्थानों को चिह्नित कर रही है जहां पर इस तरह की गतिविधियों की आशंका है। उन्होंने बताया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। उन्होंने जनता से भी अपील की कि यदि कहीं भी इस तरह की गतिविधियों की सूचना हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
ऐसी घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करती हैं। युवतियों को बहला-फुसलाकर या आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर इस गंदे धंधे में धकेला जाना एक गंभीर सामाजिक समस्या है। इसके पीछे कई बार बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा की कमी जैसे कारण भी होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई ही काफी नहीं है, बल्कि ऐसे मामलों में पुनर्वास, काउंसलिंग और शिक्षा जैसी पहल भी जरूरी हैं, जिससे इन युवतियों को मुख्यधारा में लाया जा सके।
बाबतपुर क्षेत्र के कई स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। उनका कहना है कि कुछ महीनों से क्षेत्र में बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी और संदेहास्पद गतिविधियां देखी जा रही थीं। लेकिन पुलिस की सतर्कता ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब अपराधियों की कोई जगह नहीं है।