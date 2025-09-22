शारदीय नवरात्रि 2025: पहले दिन वाराणसी के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, माता शैलपुत्री का विशेष श्रृंगार

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की धूम पूरे देश में है। नवरात्रि के पहले दिन यानी आज (सोमवार, 22 सिंतबर) माता शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। वाराणसी के प्रसिद्ध शैलपुत्री मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़े देखने को मिली। मां के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे।
बता दें कि शैलपुत्री मंदिर मां दुर्गा के प्राचीन स्थानों में से एक है। मान्यताओं के मुताबिक यहां दर्शन करने से भक्तों को विशेष पुण्य मिलता है। मंदिर के पुजारी गिरीश तिवारी का कहना है कि मां का विशेष श्रृंगार किया गया है। सुबह आरती हुई जो लगभग डेढ़ घंटे चली। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ रही।
नवरात्रि में मां के पहले स्वरूप के रूप में माता शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को शांति और शक्ति मिलती है। मंदिर के पुजारी गिरीश तिवारी का कहना है कि 9 दुर्गाओं के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा जाता है। उनका नाम 'शैल' पर्वत की पुत्री से आया है। जो श्रद्धालु भक्ति से पूजा करता है मां उसे स्वीकार करती हैं। भक्तों पर माता की विशेष कृपा बरसती है। मां को पेड़ा, मालपुआ और अन्य प्रसाद चढ़ाए गए। प्रशासन की ओर से भी अच्छी व्यवस्था की गई है।
अधिवक्ता विनोद पांडेय का कहना है कि आज माता रानी के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता सबको आशीर्वाद देती हैं। काशी धर्म की नगरी है। माता का स्थान यहां विराजमान हैं। भीड़ है, लेकिन सभी मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।