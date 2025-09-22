शारदीय नवरात्रि 2025: पहले दिन वाराणसी के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, माता शैलपुत्री का विशेष श्रृंगार

नवरात्रि में मां के पहले स्वरूप के रूप में माता शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को शांति और शक्ति मिलती है। मंदिर के पुजारी गिरीश तिवारी का कहना है कि 9 दुर्गाओं के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा जाता है। उनका नाम 'शैल' पर्वत की पुत्री से आया है। जो श्रद्धालु भक्ति से पूजा करता है मां उसे स्वीकार करती हैं। भक्तों पर माता की विशेष कृपा बरसती है। मां को पेड़ा, मालपुआ और अन्य प्रसाद चढ़ाए गए। प्रशासन की ओर से भी अच्छी व्यवस्था की गई है।