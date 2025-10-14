वाराणसी शहर की तीसरी आंख को मोतियाबिंद, सुरक्षा में लगे 360 सीसीटीवी खराब

इस दौरान नगर आयुक्त ने चौकाघाट से लहरतारा तक निर्मित फ्लाईओवर के नीचे विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थल तथा हरियाली बनाए जाने के लिए स्मार्ट सिटी को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। एडीसीपी यातायात ने कैंट रोपवे के सामने पार्किंग पर विचार करने की बात कही तथा यह भी बताया गया कि पिलर संख्या 49ए–50 से बसें यू-टर्न होती हैं, उसके स्थान पर पिलर संख्या 65–66 के मध्य रेलिंग हटाने के संबंध में सुझाव दिया गया। इस संबंध में नगर आयुक्त द्वारा कैंट रोपवे के सामने पार्किंग हेतु निर्देशित किया गया।