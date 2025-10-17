रफ्तार का कहर: 120 की स्पीड में एक्सयूवी ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, मचा कोहराम

Car hits scooty rider at 120 kmph बनारस में रफ्तार का कहर देखने को मिला। जब तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी की युवती हवा में उछलकर दूर जा गिरी। उसके कंधे और पैरों में गंभीर चोटे आई हैं। हादसे के बाद चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल युवती के परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना 13 अक्टूबर की है। जिसका वीडियो 16 अक्टूबर को सामने आया है। मामला सिगरा का है।