वाराणसी

रफ्तार का कहर: 120 की स्पीड में एक्सयूवी ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, मचा कोहराम

Car hits scooty rider at 120 kmph बनारस में तेज रफ्तार एक्सयूवी कार ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे स्कूटी सवार युवती उछलकर दूर जा गिरी। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है।।

2 min read

वाराणसी

image

Narendra Awasthi

Oct 17, 2025

कार और स्कूटी में टक्कर (फोटो सोर्स- 'X' Varanasi वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' Varanasi वीडियो ग्रैब

Car hits scooty rider at 120 kmph बनारस में रफ्तार का कहर देखने को मिला। जब तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी की युवती हवा में उछलकर दूर जा गिरी। उसके कंधे और पैरों में गंभीर चोटे आई हैं। हादसे के बाद चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल युवती के परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना 13 अक्टूबर की है। जिसका वीडियो 16 अक्टूबर को सामने आया है। मामला सिगरा का है।

युवती जागरण देखकर घर वापस आ रही थी

उत्तर प्रदेश के बनारस के छित्तूपुर की चंदुवा रहने वाली युवती जैतपुरा मोहल्ले से जागरण देखकर वापस अपने घर आ रही थी। अभी वह सिगरा थाना क्षेत्र के फल मंडी मोड़ के पास पहुंची थी कि सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ब्लैक एक्सयूवी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती की युवती हवा में कई उछल कर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर मारने के बाद कार चालक एक्सयूवी गाड़ी लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी युवती के परिजनों को दी। मौके पर परिजन पहुंच गए और कबीर चौराहा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया।

तीन दिन बाद दर्ज हुआ मुकदमा

घटना 13 अक्टूबर की रात की है। परिजनों ने थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन समाचार लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। परिजनों ने बताया कि 15 अक्टूबर को सिगरा थाने में जानकारी प्राप्त करने गए थे। उस समय पुलिस कर्मियों ने समझौता करने का दबाव बनाया। 16 अक्टूबर की रात को मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है।

क्या कहते हैं थाना प्रभारी?

थाना प्रभारी सिगरा संजय कुमार ने बताया कि 13 अक्टूबर की रात को एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। लेकिन किसी प्रकार की तहरीर नहीं दी गई थी। तहरीर मिलने के बाद बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

