वाराणसी में छात्र पर पंच-कड़े से किया हमला, सिर और चेहरा लहूलुहान, पिता ने दर्ज कराई FIR

फरीदपुर के बीएसआरएन इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट के छात्र विशाल यादव पर मंगलवार को कुछ छात्रों ने पंच और कड़े से हमला कर दिया। इस हमले में विशाल का सिर और चेहरा लहूलुहान हो गया। घायल छात्र का उपचार चल रहा है।
छात्र के पिता दिनेश यादव ने बताया कि उनके बेटे की कक्षा में पढ़ने वाले सारनाथ के दामोदरपुर छांही निवासी छात्र और अन्य छात्र अक्सर विशाल के साथ गाली-गलौज और मारपीट करते रहते थे। 15 अगस्त को भी पानी पीने को लेकर उनके बेटे के साथ गाली और मारपीट हुई थी।
हमले के दिन, मंगलवार दोपहर करीब 12.30 बजे, स्कूल बंद होने के बाद विशाल घर लौट रहा था। इसी दौरान रिंग रोड के फरीदपुर शराब ठेके के पास आरोपी छात्र और उसके साथियों ने बाइक से आकर उस पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने हाथ में कड़ा और पंच का इस्तेमाल किया। हमले के समय कुछ अन्य छात्रों ने बीचबचाव किया। आरोपी ने विशाल को जान से मारने की धमकी भी दी। चौबेपुर थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष विवेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह घटना नाबालिग छात्रों के बीच हुई थी। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पिछले कुछ दिनों में गाजीपुर के सनबीम स्कूल में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिसके बाद क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं पर चर्चा रही है।