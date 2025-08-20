वाराणसी में छात्र पर पंच-कड़े से किया हमला, सिर और चेहरा लहूलुहान, पिता ने दर्ज कराई FIR

हमले के दिन, मंगलवार दोपहर करीब 12.30 बजे, स्कूल बंद होने के बाद विशाल घर लौट रहा था। इसी दौरान रिंग रोड के फरीदपुर शराब ठेके के पास आरोपी छात्र और उसके साथियों ने बाइक से आकर उस पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने हाथ में कड़ा और पंच का इस्तेमाल किया। हमले के समय कुछ अन्य छात्रों ने बीचबचाव किया। आरोपी ने विशाल को जान से मारने की धमकी भी दी। चौबेपुर थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष विवेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह घटना नाबालिग छात्रों के बीच हुई थी। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।