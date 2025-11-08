यूपी में बनेगा देश का सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज, चार रेलवे लाइनें और छह हाइवे लेन होंगे…रेलवे स्टेशन से रोपवे को जोड़ने की है योजना

शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीन प्रमुख रेलवे स्टेशनों बनारस, वाराणसी और काशी स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं और चल रहे विकास कार्यों का भी स्टेट्स जाना लिया। रेल मंत्री ने कहा कि तीनों स्टेशनों को जोड़कर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें यात्रियों की जरूरतों और वाराणसी की हेरिटेज पहचान को ध्यान में रखकर विकास कार्य किए जाएंगे। इस दौरान सभी विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के साथ ही, ताकि कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।