यूपी में बनेगा देश का सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज, चार रेलवे लाइनें और छह हाइवे लेन होंगे…रेलवे स्टेशन से रोपवे को जोड़ने की है योजना

फोटो सोर्स: पत्रिका, रेलमंत्री ने किया रेल परियोजनाओं का निरीक्षण
शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीन प्रमुख रेलवे स्टेशनों बनारस, वाराणसी और काशी स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं और चल रहे विकास कार्यों का भी स्टेट्स जाना लिया। रेल मंत्री ने कहा कि तीनों स्टेशनों को जोड़कर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें यात्रियों की जरूरतों और वाराणसी की हेरिटेज पहचान को ध्यान में रखकर विकास कार्य किए जाएंगे। इस दौरान सभी विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के साथ ही, ताकि कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।
रेल मंत्री ने कहा कि इन स्टेशनों का विकास दिल्ली रेलवे स्टेशन की तर्ज पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वाराणसी रेलवे स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा, जिससे बड़े त्योहारों आदि के समय यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके बाद रेलमंत्री रेलवे कॉलोनी में जाकर कर्मचारियों और उनके परिवारों से वहां की वस्तुस्थिति की जानकारी ली।
रेल मंत्री ने जानकारी दी कि वाराणसी रेलवे स्टेशन पर रोपवे स्टेशन बनाकर इसे बनारस स्टेशन से जोड़ने की योजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने घोषणा किया कि काशी रेलवे स्टेशन को एक बड़ा जंक्शन स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां से नई ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। विशेष रूप से बनारस स्टेशन से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली गाड़ियों को चलाने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है।
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि मालवीय पुल पर बनने वाले सिग्नेचर ब्रिज की डिजाइन पूरी हो चुकी है और इसका निर्माण बहुत जल्द शुरू होगा। उन्होंने बताया कि यह पुल देश का सबसे बड़ा ब्रिज होगा, जिसमें चार रेलवे लाइनें और छह हाइवे लेन होंगी। यह पुल पूरी तरह वाराणसी की कनेक्टिविटी बदल कर रख देगा। निरीक्षण के दौरान रेल मंत्री के साथ राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित कई जनप्रतिनिधि और सीनियर रेलवे अधिकारी मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग