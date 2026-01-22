वाराणसी एयरपोर्ट पर जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप, पुलिस से लेकर IB तक कर रही है यात्री से पूछताछ

जब CISF जवान उसके सामानों की स्कैनिंग कर रहे थे तभी उसके बैग के भीतर कुछ संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। उसके बाद सघन तलाशी ली गई तो बैग से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। कारतूस मिलते ही सुरक्षाकर्मियों ने वसीम को घेरे में ले लिया और उसे हवाई यात्रा करने से रोक दिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। फिलहाल कारतूस के संबंध में कोई भी ठोस जानकारी नहीं दे पाया।