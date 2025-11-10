वाराणसी में गंगोत्री क्रूज पर आतंकी छिपे होने की आशंका, हेलिकॉप्टर से NSG कमांडो उतरे…गंगा घाट पर मचा हड़कंप

फोटो सोर्स: पत्रिका, वाराणसी में NSG कमांडो की मॉक ड्रिल
रविवार को काशी के रविदास घाट पर उस समय हड़कंप मच गया जब गंगा की लहरों पर चल रही क्रूज "गंगोत्री धाम" में आतंकियों के घुसने की खबर मिली, तभी अचानक क्रूज "गंगोत्री धाम" के ऊपर अचानक हेलिकॉप्टर मंडराने लगा और NSG के ब्लैक कैट कमांडो रस्सी के सहारे क्रूज पर उतरने लगे । इसके बाद घाट पर तैनात कमांडो ने सुरक्षा घेरा बनाया, तभी हेलिकॉप्टर गंगा क्रूज के ठीक ऊपर पहुंचा। एनएसजी के कमांडो क्रूज में दाखिल हुए, और आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गया है। इस दौरान हेलिकॉप्टर लगातार क्रूज के ऊपर मंडराता रहा।
जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह पहले पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी अलर्ट भेजा गया। बताया गया कि गंगा क्रूज में आतंकियों ने यात्रियों को बंधक बना लिया है। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस और NSG के जवानों ने आनन-फानन में घाट पर बैरिकेडिंग की और लोगों को घाट से दूर किया। इसके बाद NDRF ने क्रूज के चारों ओर बोट से घेरा बनाया। इसी बीच, क्रूज के ऊपर एक हेलिकॉप्टर पहुंचा, और कमांडो अंदर घुसकर आतंकियों को मार गिराने का अभ्यास किए। यह सारी कारवाई फिलहाल वाराणसी में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। इसमें सुरक्षाकर्मियों द्वारा आपात स्थिति में आतंकियों से निपटने की काउंटर अटैक सिस्टम परखा गया, रविवार सुबह करीब एक घंटे तक मॉक ड्रिल चली।
