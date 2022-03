Holi 2022: इस होली हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, एक ही दिन मनाई जाएगी होली और शब-ए-बारात

18 मार्च को शब-ए-बारात मनाने का ऐलान किया गया है। शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता और हजरत अली समिति के सचिव हाजी फरमान हैदर ने कहा कि इस साल 18 मार्च को शब-ए-बारात मनाई जाएगी। शब-ए-बरात 18वीं की शाम से 19 मार्च की शाम तक मनाया जाएगा। इसी दिन होली भी मनाई जाएगी।

गंगा जमुनी तहजीब के शहर बनारस में इस बार होली (Holi 2022) बहुत खास होने जा रही है। चुनाव खत्म होने के बाद मार्च में एक साथ दो त्योहार मनाए जाएंगे। काशी की हिंदू जनता जहां होली त्योहार का जश्न मनाएगी, तो वहीं मुस्लिम समुदाय रात में शब-ए-बारात के चिराग रोशन करेगी। जुमे पर देश और दुनिया के साथ ही बनारस में भी शाबान के चांद की तस्दीक हो गई। दरअसल, 18 मार्च को शब-ए-बारात मनाने का ऐलान किया गया है। शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता और हजरत अली समिति के सचिव हाजी फरमान हैदर ने कहा कि इस साल 18 मार्च को शब-ए-बारात मनाई जाएगी। शब-ए-बरात 18वीं की शाम से 19 मार्च की शाम तक मनाया जाएगा। इसी दिन होली भी मनाई जाएगी।

This Year Holi 2022 and Shab-ae-Baarat Will be Celebrated on Same Day