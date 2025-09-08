UP Rain: उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज, तीन दिन तक कई जिलों में भारी बारिश

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही छिटपुट बारिश से लोगों को राहत तो नहीं मिली, उल्टा उमस ने आमजन की परेशानी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 8 से 10 सितंबर तक प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में सिर्फ हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बाद बारिश एक बार फिर से उग्र रूप लेगी और 11 सितंबर से तीन दिन तक गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी।