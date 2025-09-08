UP Rain: उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज, तीन दिन तक कई जिलों में भारी बारिश

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही छिटपुट बारिश से लोगों को राहत तो नहीं मिली, उल्टा उमस ने आमजन की परेशानी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 8 से 10 सितंबर तक प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में सिर्फ हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बाद बारिश एक बार फिर से उग्र रूप लेगी और 11 सितंबर से तीन दिन तक गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी।
8 से 10 सितंबर तक हल्की बौछारें
रविवार 8 सितंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी के अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसी तरह 9 और 10 सितंबर को भी यही स्थिति बनी रहेगी। यानी इन तीन दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना नहीं है।
11 से 13 सितंबर तक झमाझम की चेतावनी
मौसम विभाग का कहना है कि 11 सितंबर से प्रदेश में मौसम का रुख बदल सकता है। इस दौरान सबसे पहले तराई क्षेत्रों में तेज बारिश का असर दिखेगा। वहीं, 12 और 13 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है।
किसानों को हो रहा नुकसान
इस साल की बारिश से किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। लगातार 3 महीने से चल रही है बारिश के कारण फेसन काफी प्रभावित हुई है। बाढ़ की चपेट में आने से किसानों की फसलों को सड़ने की शिकायत काफी बढ़ी है।
मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को अलर्ट करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है।