‘मकान का हिस्सा बेटे के भाई को दूंगा’; देवर की बात सुन खौला भाभी का खून, बेटे को भुगतान पड़ा अंजाम

बस फिर क्या था ये बात सोना को कांटे के तरह चुभ गई और उसने अपने बेटे को मरवाने के लिए साजिश रची। 11 अगस्त सोमवार को करीब शाम 6 बजे सूरज कोचिंग से लौटा। इसके बाद वह खेलने चला गया। मृतक की चाची अनिता ने बताया कि आधे घंटे बाद सोना घर आई और अपने कमरे में चली गई। रात करीब 9 बजे उसने चिल्लाना शुरू किया कि सूरज गायब हो गया है। इसके बाद आस-पास सूरज की तलाश मोहल्ले वालों ने की। मामले की सूचना पुलिस को दी गई।