वाराणसी

‘मकान का हिस्सा बेटे के भाई को दूंगा’; देवर की बात सुन खौला भाभी का खून, बेटे को भुगतान पड़ा अंजाम

UP Crime: 50 लाख रुपयों के लिए मां ने बेटे की हत्या करवा दी। महिला अपने प्रेमी से दूसरी शादी करना चाहती थी। मामले की जांच की जा रही है।

वाराणसी

Harshul Mehra

Aug 14, 2025

crime scene
प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

UP Crime: वाराणसी में एक कलयुगी मां ने अपने 10 साल के बेटे को मरवा दिया। अपने बॉयफ्रेंड से महिला शादी करना चाहती थी। 4 महीने पहले मर्डर की साजिश रची गई।

महिला ने प्रॉपर्टी में मांगा हिस्सा

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला सोना के पति बबलू शर्मा की 2 साल पहले मौत हो गई। जिसके बाद सोना ने अपने देवर अनूप शर्मा से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा। उनका मकान वाराणसी-मिर्जापुर हाईवे पर है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपये है।

UP Crime

देवर-भाभी के बीच हुई कहासुनी

सोना ने प्लान किया था कि 1 करोड़ रुपये में से 50 लाख रुपये मिलने के बाद वह अपने बॉयफ्रेंड फैजान से शादी कर लेगी और अपनी नई जिंदगी की शुरूआत करेगी। इसी बात को लेकर सोना और उसके देवर अनूप के बीच अप्रैल, 2025 में जमकर कहासुनी हुई।

देवर बोला-भाई के बेटे को दूंगा हिस्सा

सोना ने झगड़े के दौरान अनूप से कहा कि वह फैजान से शादी करेगी। साथ ही उसने मकान में हिस्सा भी मांगा। जिसके जवाब में उसके देवर अनूप ने कहा कि मकान में हिस्सा उसके भाई के बेटे सूरज का हिस्सा है। जब वह बड़ा होगा तो उसे मकान में हिस्सा दिया जाएगा।

पुलिस को दी गई मामले की सूचना

बस फिर क्या था ये बात सोना को कांटे के तरह चुभ गई और उसने अपने बेटे को मरवाने के लिए साजिश रची। 11 अगस्त सोमवार को करीब शाम 6 बजे सूरज कोचिंग से लौटा। इसके बाद वह खेलने चला गया। मृतक की चाची अनिता ने बताया कि आधे घंटे बाद सोना घर आई और अपने कमरे में चली गई। रात करीब 9 बजे उसने चिल्लाना शुरू किया कि सूरज गायब हो गया है। इसके बाद आस-पास सूरज की तलाश मोहल्ले वालों ने की। मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

फैजान से अफेयर की बात सोना ने कबूली

पुलिस पूछताछ में सोना ने बताया कि फैजान ने सूरज को छोड़ा था। पुलिस पूछताछ में सोना ने खुलासा किया कि उसका और फैजान का अफेयर है। इससे बाद पुलिस की टीम फैजान के घर पहुंची। जहां से फैजान को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान फैजान ने बारह बीघा के मैदान में सूरज की लाश होने की बात कबूली। मामले की जांच की जा रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / 'मकान का हिस्सा बेटे के भाई को दूंगा'; देवर की बात सुन खौला भाभी का खून, बेटे को भुगतान पड़ा अंजाम

