लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को एक और नोटिस: बनारस पुलिस ने एक मामले में भेजा

Varanasi police ask Neha Singh Rathore: बनारस में पुलिस ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ को नोटिस जारी किया है। जिसमें 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज करने को कहा गया है। ‌ नेहा सिंह को यह तीसरा नोटिस दिया गया है। इस संबंध में नेहा सिंह राठौड़ ने फेसबुक पर फोटो वायरल करते हुए लिखा है कि जितनी मेहनत और तेजी मुझे परेशान करने के लिए की जा रही है। काश उतनी मेहनत और तेजी पटना की बेटी को न्याय दिलाने के लिए की गई होती। नेहा सिंह राठौर के फेसबुक पेज पर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जिसमें बहादुर लड़की बताई जा रही है। मामला लंका थाने से जुड़ा है।