645 करोड़ की लागत से बन रहा वाराणसी रोपवे, 220 ट्रॉली कारें होंगी संचालित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के वाराणसी स्थित एक परिसर में तीसरी बार आगमन पर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किए गए स्वागत के बाद दुर्लभ पांडुलिपियों की संरक्षण प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संरक्षण कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को इस काम में गति लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर की महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना का भी निरीक्षण किया। यह परियोजना विश्व की तीसरी और भारत की पहली सार्वजनिक परिवहन रोपवे प्रणाली है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।