Dev Deepawali 2025: क्यों मनाई जाती है देव दिवाली, इस बार क्या है मुहूर्त का समय? जानिए महत्व

दिवाली के लगभग 15 दिन बाद देव दिवाली मनाई जाती है। इसे देवताओं की दिवाली के नाम से भी जाना जाता हैं। हिन्दू शास्त्रों के मुताबिक, इस पर्व को खास महत्व दिया गया है। इस पर्व को ऐतिहासिक काल के साथ भगवान शिव के साथ भी जोड़ा गया है। बताया जाता है कि देव दिवाली का महत्व ऐतिहासिक काल से है। इस दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर (तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली) नामक दैत्य का वध किया था।