Video: अहमदाबाद शहर के जोन-6 क्षेत्र में 221 मेडिकल स्टोर, पान पार्लर में जांच

No video available
Ahmedabad. गुजरात पुलिस महानिदेशक की ओर से दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए शहर के जोन-6 क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस टीमों ने मेडिकल स्टोर, पान पार्लरों पर नशीले पदार्थों की नियम विरुद्ध बिक्री को लेकर जांच की।
इलाके के एसीपी वाई ए गोहिल ने संवाददाताओं को बताया कि मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे के दौरान एनडीपीएस को लेकर विशेष जांच की गई। जोन-6 के सभी सात थाना क्षेत्रों में 16 अधिकारी और 134 पुलिस कर्मचारियों की 20 टीमें बनाकर जांच की गई। इसमें फूड ड्रग इंस्पेक्टर और उनके सहयोगियों को भी साथ में रखा गया।
मंगलवार को इस समय के दौरान 221 मेडिकल स्टोर और पान के गल्लों पर जांच की गई। मेडिकल के रजिस्टर, स्टॉक और शिड्यूल एच के तहत सूचीबद्ध दवाईयों की नियम से ही बिक्री हो रही है या नहीं उसको लेकर जांच व पूछताछ की गई। फिलहाल कहीं कुछ आपत्तिजनक नजर नहीं आया है। इसके अलावा एनपीडीएस के मामलों में पहले पकड़े जा चुके 18 आरोपियों की मौजूदा स्थिति की भी जांच की गई।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात