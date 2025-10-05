Rajasthan Politics अजमेर में कांग्रेस की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के सामने हंगामा, धक्कामुक्की की बनी स्थिति !

Rajasthan Politics अजमेर में रविवार को कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर की मौजूदगी में खूब हंगामा हुआ। दरअसल अशोक तंवर फायसागर रोड स्थित एक समारोह स्थल पर कांग्रेसियों से फीडबैक लेने पहुंचे। यहां शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन अपने नौ साल के कार्यकाल में हुई संगठन की गतिविधियों-कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे थे। इस दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने भी माइक लेकर बोलना शुरू किया। यह देख कई कांग्रेसी नेता नाराज हो गए। उन्होंने राठौड़ के बोलने पर आपत्ति जताई।
धक्का-मुक्की की स्थिति बनी
नेता-कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। जमकर तकरार हुई। वरिष्ठ नेताओं ने जैसे तैसे मामला शांत कराया। इस पूरे मामले पर पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ और राज्य के पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा तीनों नेताओं ने देखिए video
