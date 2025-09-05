Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Ajmer में Boraj तालाब की पाल टूटी, घर-कॉलोनी सब जलमग्न, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन

अजमेर

Abhishek Chaturvedi

Sep 05, 2025

Ajmer अजमेर में Boraj बोराज तालाब की पाल टूटने के बाद बर्बादी के निशान सामने आ रहे हैं। पानी लोगों के घरों में भरा है और लोग बेघर हैं.. प्रशासन ने इन्हें निकालकर अन्य सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। लोगों की रात बैचेनी में कटी और सुबह होते ही आक्रोश फूट पड़ा। वरुण सागर रोड पर स्वास्तिक नगर के लोगों ने जाम लगा दिया। लोगों ने प्रशासन के सामने नाराजगी जाहिर की। किसी ने अभी मकान बनाया था तो किसी के घर में शादी थी। ऐसे में लोगों में आक्रोश के साथ भविष्य को लेकर चिंता भी व्याप्त है। कई महिलाएं तो इन हालात को देख रोने लगी।

Ajmer में Boraj तालाब की पाल टूटी, घर-कॉलोनी सब जलमग्न, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन

