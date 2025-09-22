Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Rajasthan में ज़ोरदार Blast, नेशनल हाईवे पर अफरा-तफरी

करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों के मुताबिक आग की शुरुआत सिलेंडर ब्लास्ट से हुई, जिसके बाद गोदाम में रखा बाकी सामान भी चपेट में आ गया।

अलवर

Nakul Devarshi

Sep 22, 2025

राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ में एक मोटर बॉडी गोदाम में अचानक से एक गैस सिलेंडर फट गया, और मौके पर अफरा-तफरी मच गई

Rajasthan / Alwar / Videos / Rajasthan में ज़ोरदार Blast, नेशनल हाईवे पर अफरा-तफरी

बहरोड़ नेशनल हाईवे पर मोटर बॉडी गोदाम में सिलेंडर ब्लास्ट, बड़ा हादसा टला

अलवर

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा– मोदी सरकार ने आठ साल तक जनता से नाजायज वसूली की 

अलवर

ऊंचे पहाड़ पर निर्मित देवी धौलागढ़ का मंदिर जन आस्था का केंद्र, कई प्रदेशों से आते हैं श्रद्धालु

अलवर

Rajasthan : गुरु ने कराई किन्नर मधु की हत्या, शूटर को 10 लाख की सुपारी दी थी, किन्नर जरीना गिरफ्तार

Transgender murder case
अलवर

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने लाभार्थियों को पट्टे एवं चेक वितरित किए

अलवर
