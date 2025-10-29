Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

CM साय पहुंचे अंबिकापुर… स्वागत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, देखें Video

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा कार्तिक उरांव जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान हैलीपैड पर स्वागत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच विवाद हो गया।

Google source verification

अंबिकापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 29, 2025

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को बाबा कार्तिक उरांव के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने अंबिकापुर पहुंचे। वे पी.जी. कॉलेज ग्राउंड स्थित हैलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां उनका स्वागत करने बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन समारोह से पहले ही वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया।

CG News: जानकारी के मुताबिक जब कुछ कार्यकर्ता हैलीपैड क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ता नाराज हो गए और पुलिस कर्मियों से उनकी कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। हालांकि स्थिति को संभालने के लिए मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और मामला शांत कराया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 03:37 pm

Published on:

29 Oct 2025 03:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Videos / CM साय पहुंचे अंबिकापुर… स्वागत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

एक ही रात अलग-अलग दुर्घटना में 2 भाइयों की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, जानें कैसे हुआ हादसा?

Road accident
अंबिकापुर

मोथा तूफान का असर! झमाझम बारिश से बदला मौसम, बेमौसम बरसात ने किसानों की बढ़ाई चिंता…

मोथा तूफान का असर! झमाझम बारिश से बदला मौसम, बेमौसम बरसात ने किसानों की बढ़ाई चिंता...(photo-patrika)
अंबिकापुर

CG News: प्रधानमंत्री मोदी ने की छत्तीसगढ़ के मन की बात, छत्तीसगढ़ का उल्लेख होना प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय

CG News: प्रधानमंत्री मोदी ने की छत्तीसगढ़ के मन की बात, छत्तीसगढ़ का उल्लेख होना प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय
अंबिकापुर

Sunday Guest Editor: कमला ने 70 साल की उम्र में जीते पावरलिटिंग में 100 मेडल, इस तरह हुई शुरुआत…

Sunday Guest Editor: कमला ने 70 साल की उम्र में जीते पावरलिटिंग में 100 मेडल, इस तरह हुई शुरुआत...(photo-patrika)
अंबिकापुर

Ambikapur News: छठ पर्व से पहले टूटी सड़कों से भड़की जनता, गड्ढों में लेटकर किया अनोखा प्रदर्शन… की ये मांग

गड्ढे में लेटकर जताया आक्रोश (फोटो सोर्स- पत्रिका)
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.