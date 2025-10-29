Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

क्रेडिट-डेबिट कार्ड एक्टिवेट किए बिना खाते से पार हुए 3.12 लाख रुपए, पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का केस

Fraud News: एचडीएफसी बैंक खाते से 3 लाख 12 हजार रुपए पार हो गए, जबकि उनका क्रेडिट और डेबिट कार्ड अभी तक एक्टिवेट भी नहीं किया गया था।

less than 1 minute read
Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 29, 2025

3 लाख की धोखाधड़ी (photo source- Patrika)

3 लाख की धोखाधड़ी (photo source- Patrika)

Fraud News: क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बिना एक्टिवेट किए ही बैंक खाते से तीन लाख 12 हजार रुपए आहरण का मामला सामने आया है। खातेदार ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि इंदिरानगर बांकीमोंगरा में बक्शी बिलाल अहमद अंसारी उम्र 59 वर्ष रहता है। उसका एचडीएफसी बैंक के जमनीपाली के शाखा में खाता है।

बैंक प्रबंधन की ओर से सात जुलाई को बक्शी को डेबिड और क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया। लेकिन बक्शी ने क्रेडिट कार्ड को अब तक एक्टिवेट नहीं कराया है। इसके बाद भी सात जुलाई को उसके खाते से तीन लाख 12 हजार रुपए आहरण हो गया।

Fraud News: बक्शी ने खाते से राशि के आहरण से संबंधित बैंक प्रबंधन को अवगत कराया। लेकिन आहरण कैसे हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। इस पर खातेदार ने पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें

CG Fraud News: ‘बंधक’ जमीन व फैक्ट्री बेची, पैसे डकारे धोखाधड़ी की धारा में फंसे पिता और पुत्र
राजनंदगांव
चिटफंड घोटाले में ढिलाई! 94 हजार निवेशक ठगे गए, फरार आरोपियों की तलाश अब तक जारी...(photo-patrika)(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 02:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / क्रेडिट-डेबिट कार्ड एक्टिवेट किए बिना खाते से पार हुए 3.12 लाख रुपए, पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का केस

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मोंथा चक्रवात का असर कोरबा में भी… अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, जानें मौसम अपडेट

बंगाल की खाड़ी में उठा मोंथा (photo source- Patrika)
कोरबा

Driving License: अब मशीन बताएगी कौन है अच्छा ड्राइवर? कोरबा में बनेगा आधुनिक ई-ट्रैक टेस्ट सेंटर

आधुनिक ई-ट्रैक (photo source- Patrika)
कोरबा

CG News: जंगली जानवरों पर शिकारियों का कहर! वन विभाग ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक फरार

जंगली जानवर शिकारियों के निशाने पर (photo source- Patrika)
कोरबा

बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नवंबर में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना व संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि का आदेश

पेंशनर्स की पेंशन (पत्रिका फाइल फोटो)
कोरबा

Big Incident: मालगाड़ी के वैगन से टकरा कर पलटा लोडर वाहन, दबने से चालक की हुई मौत

मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.