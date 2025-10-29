क्रेडिट-डेबिट कार्ड एक्टिवेट किए बिना खाते से पार हुए 3.12 लाख रुपए, पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का केस

3 लाख की धोखाधड़ी (photo source- Patrika)
Fraud News: क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बिना एक्टिवेट किए ही बैंक खाते से तीन लाख 12 हजार रुपए आहरण का मामला सामने आया है। खातेदार ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि इंदिरानगर बांकीमोंगरा में बक्शी बिलाल अहमद अंसारी उम्र 59 वर्ष रहता है। उसका एचडीएफसी बैंक के जमनीपाली के शाखा में खाता है।
बैंक प्रबंधन की ओर से सात जुलाई को बक्शी को डेबिड और क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया। लेकिन बक्शी ने क्रेडिट कार्ड को अब तक एक्टिवेट नहीं कराया है। इसके बाद भी सात जुलाई को उसके खाते से तीन लाख 12 हजार रुपए आहरण हो गया।
Fraud News: बक्शी ने खाते से राशि के आहरण से संबंधित बैंक प्रबंधन को अवगत कराया। लेकिन आहरण कैसे हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। इस पर खातेदार ने पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
