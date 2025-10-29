क्रेडिट-डेबिट कार्ड एक्टिवेट किए बिना खाते से पार हुए 3.12 लाख रुपए, पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का केस

Fraud News: क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बिना एक्टिवेट किए ही बैंक खाते से तीन लाख 12 हजार रुपए आहरण का मामला सामने आया है। खातेदार ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि इंदिरानगर बांकीमोंगरा में बक्शी बिलाल अहमद अंसारी उम्र 59 वर्ष रहता है। उसका एचडीएफसी बैंक के जमनीपाली के शाखा में खाता है।