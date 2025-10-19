CG Fraud News: ‘बंधक’ जमीन व फैक्ट्री बेची, पैसे डकारे धोखाधड़ी की धारा में फंसे पिता और पुत्र

पलिस के अनुसार रायपुर निवासी प्रार्थी निर्मल पारख ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी किशोर बैद व उसके पुत्र प्रशांत बैद के द्वारा मेसर्स केएसवाय रिजन कंपनी को उसे 60 लाख रूपए में बिल्डिंग एवं मशीनों के साथ बिक्री की है। प्रार्थी निर्मल पारख से आरोपियों ने पूरी रकम लेने के बाद संपत्ति को प्रार्थी द्वारा शेयर को बेचने का हवाला देकर उसके नाम पर नामांतरण नहीं किया गया और धोखाधड़ी की गई है।