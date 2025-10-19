Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

CG Fraud News: ‘बंधक’ जमीन व फैक्ट्री बेची, पैसे डकारे धोखाधड़ी की धारा में फंसे पिता और पुत्र

CG Fraud News: राजनांदगांव जिले में घुमका थाना क्षेत्र में बैंक में बंधक जमीन व फैक्ट्री की कुर्की आदेश जारी होने के बाद दूसरे को बिक्री कर 64 लाख रुपए धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है।

राजनंदगांव

Shradha Jaiswal

Oct 19, 2025

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में घुमका थाना क्षेत्र में बैंक में बंधक जमीन व फैक्ट्री की कुर्की आदेश जारी होने के बाद दूसरे को बिक्री कर 64 लाख रुपए धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित खरीददार ने मामले की शिकायत घुमका थाना में की है। शिकायत पर पुलिस आरोपी पिता व पुत्र के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है।

CG Fraud News: अपराध घुमका थाना का मामला

पलिस के अनुसार रायपुर निवासी प्रार्थी निर्मल पारख ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी किशोर बैद व उसके पुत्र प्रशांत बैद के द्वारा मेसर्स केएसवाय रिजन कंपनी को उसे 60 लाख रूपए में बिल्डिंग एवं मशीनों के साथ बिक्री की है। प्रार्थी निर्मल पारख से आरोपियों ने पूरी रकम लेने के बाद संपत्ति को प्रार्थी द्वारा शेयर को बेचने का हवाला देकर उसके नाम पर नामांतरण नहीं किया गया और धोखाधड़ी की गई है।

जुर्म दर्ज कर जांच की जा रही

आरोपी किशोर बैद के नाम स्वामित्व एवं आधिपत्य में ग्राम बरबसपुर पटवारी हल्का नंबर 11 रानिम घुमका स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1151, रकबा 1/99 एकड़ परिवर्तित भूमि है। उक्त भूमि पर प्लांट, स्ट्रक्चर एवं मशीनें और लेबर क्वार्टर निर्मित है। किशोर ने अपने नाम एवं स्वामित्व में उपरोक्त भूमि पर प्लांट निर्मित करने, स्ट्रक्चर व मशीन स्थापित करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया शाखा से ऋण लिया है।

2020 में किशोर ने आर्थिक स्थिति खराब होने व प्लांट के संचालन में असमर्थ होने और बैंक ऋण अनियमित होने के कारण बैंक द्वारा कुर्की की कार्यवाही की जा रही थी। भूमि व प्लांट, मशीनें व संपूर्ण स्ट्रक्चर को प्रार्थी निर्मल को 64 लाख में बेच दिया।

Published on:

19 Oct 2025 03:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Fraud News: ‘बंधक’ जमीन व फैक्ट्री बेची, पैसे डकारे धोखाधड़ी की धारा में फंसे पिता और पुत्र

