मंत्री राजेश अग्रवाल और एडिशनल एसपी के बंगले के पास स्थित शराब दुकान में युवकों का हंगामा, जमकर की तोड़फोड़, देखें Video

Crime News: अंबिकापुर की प्रीमियम विदेशी शराब दुकान में देर रात हुए हंगामे ने अंबिकापुरवासियों की चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार, बुधवार रात दो अज्ञात युवक शराब न मिलने पर हिंसक हो गए और दुकान पर जमकर उत्पात मचाया। युवकों ने न केवल दुकान के भीतर तोड़फोड़ की, बल्कि सुरक्षा गार्ड की मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पूरी वारदात का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें युवकों की बेरहमी साफ दिखाई दे रही है।

यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब शराब दुकान शहर के अत्यंत संवेदनशील इलाके में स्थित है। दुकान, मंत्री राजेश अग्रवाल और एडिशनल एसपी के बंगले के पास है, जिससे इलाके की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इतने प्रमुख और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में भी इतनी बड़ी घटना होना सुरक्षा में बड़ी चूक को दर्शाता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शराब दुकान लंबे समय से नशेड़ियों का केंद्र बन चुकी है और आसपास के इलाकों में अपराध और असामाजिक गतिविधियों की बढ़ोतरी का (Crime News) कारण बनी हुई है। रोजाना यहां नशा करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे पूरा माहौल बिगड़ रहा है। अगर सुरक्षा में सुधार नहीं किया गया तो ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी, एक निवासी ने चिंता जताई।