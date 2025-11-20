Video: 5 करोड़ आदिवासियों तक पहुंची सरकारी योजनाओं की ताकत, जनजातीय गौरव दिवस पर बोलीं राष्ट्रपति

Video: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित जनजातीय गौरव दिवस 2025 के आखिरी दिन में शामिल हुईं। वह कहती हैं कि मुझे यह जानकर खुशी हुई कि केंद्र सरकार का जनजातीय मामलों का मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए डेवलपमेंट एक्शन प्लान के तहत बजट फंड के आवंटन और इस्तेमाल को पक्का करने के लिए गंभीर कोशिशें कर रहा है।

Video: पिछले साल, गांधी जयंती पर, PM मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया था। उस अभियान का फायदा देश भर के 5 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी भाई-बहनों तक पहुंचा है। 2023 में, जनजातीय गौरव दिवस पर, 75 अनुसूचित जनजाति समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM जनमन) शुरू किया गया। ऐसे सभी काम सरकार की जनजातीय समुदाय को दी जाने वाली प्राथमिकता का सबूत हैं।