अंबिकापुर में सड़क पर जमकर मारपीट, CCTV वीडियो वायरल… कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

Crime News: अंबिकापुर के देवीगंज रोड पर मंगलवार देर शाम दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। यह घटना CCTV में कैद हो गई, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दुकानदारों ने बीच-बचाव किया, जबकि कोतवाली थाना पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि विवाद किस कारण हुआ और इसमें कौन-कौन शामिल थे।

पिछले कुछ दिनों में शहर में अपराध बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, जैसे अस्पताल से कैदी फरार होना और सार्वजनिक जगहों पर हमले। स्थानीय लोग पुलिस गश्त और निगरानी कमजोर होने की बात कह रहे हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।