आज का राशिफल, गुरुवार 16 अक्टूबर 2025 | Horoscope 16 October 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – गुरुवार 16 अक्टूबर 2025 मेष – दिन के उत्तरार्ध में आपके संकल्प सिद्ध हो सकते हैं। प्रयासरत रहें, सरकारी तंत्र से जुड़े कार्यों में विशेष प्रगति के योग हैं। वृषभ – दिन मिला-जुला रहेगा। भावनाओं की अपेक्षा कर्म की प्रधानता रहेगी।सामाजिक कार्यों में समय और धन दोनों का व्यय संभव है। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य।
आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष