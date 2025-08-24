आज का राशिफल, रविवार, 24 अगस्त, 2025 | Horoscope 24 August 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – रविवार, 24 अगस्त, 2025 : सिंह – आज का दिन महत्वपूर्ण है। नए लोगों से ज़रा संभलकर मित्रता करें। कन्या – दिन की शुरुआत में आलस हावी रहेगा। संतों का सान्निध्य मिलेगा। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।