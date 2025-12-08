धर्मांतरित बुजुर्ग की मौत के बाद विवाद, गांव में शव दफनाने को लेकर जमकर हुआ बवाल, देखें Video

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र अंतर्गत परसदा गांव में रविवार को शव दफनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। धर्मांतरित बुजुर्ग की मौत के बाद परिजन जब शव को दफनाने के लिए गांव के श्मशान घाट पहुंचे, तो हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, परसदा गांव निवासी 85 वर्षीय लच्छन साहू का रविवार को निधन हो गया। बताया गया है कि वह कई वर्षों से ईसाई धर्म को मानते थे। उनकी मौत के बाद (CG News) परिजन शव को दफनाने की प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक श्मशान घाट ले गए, जिस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई।
विवाद बढ़ते देख पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देने का प्रयास किया। हालांकि, कई घंटों तक चले प्रदर्शन और बातचीत के बावजूद सहमति नहीं बन सकी। न तो हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने सार्वजनिक श्मशान में दफन की अनुमति दी और न ही परिजन पीछे हटने को तैयार हुए। अंततः बढ़ते तनाव को देखते हुए मृतक के परिजनों ने सार्वजनिक श्मशान घाट में अंतिम संस्कार न कर शव का अंतिम संस्कार अपनी निजी भूमि में किया।
