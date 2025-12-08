8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

धर्मांतरित बुजुर्ग की मौत के बाद विवाद, गांव में शव दफनाने को लेकर जमकर हुआ बवाल, देखें Video

Balod News: धर्मांतरित बुजुर्ग की मौत के बाद परिजन जब शव को दफनाने के लिए गांव के श्मशान घाट पहुंचे, तो हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा।

Google source verification

बालोद

image

Khyati Parihar

Dec 08, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र अंतर्गत परसदा गांव में रविवार को शव दफनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। धर्मांतरित बुजुर्ग की मौत के बाद परिजन जब शव को दफनाने के लिए गांव के श्मशान घाट पहुंचे, तो हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, परसदा गांव निवासी 85 वर्षीय लच्छन साहू का रविवार को निधन हो गया। बताया गया है कि वह कई वर्षों से ईसाई धर्म को मानते थे। उनकी मौत के बाद (CG News) परिजन शव को दफनाने की प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक श्मशान घाट ले गए, जिस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई।

विवाद बढ़ते देख पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देने का प्रयास किया। हालांकि, कई घंटों तक चले प्रदर्शन और बातचीत के बावजूद सहमति नहीं बन सकी। न तो हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने सार्वजनिक श्मशान में दफन की अनुमति दी और न ही परिजन पीछे हटने को तैयार हुए। अंततः बढ़ते तनाव को देखते हुए मृतक के परिजनों ने सार्वजनिक श्मशान घाट में अंतिम संस्कार न कर शव का अंतिम संस्कार अपनी निजी भूमि में किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 02:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Videos / धर्मांतरित बुजुर्ग की मौत के बाद विवाद, गांव में शव दफनाने को लेकर जमकर हुआ बवाल, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

शहीद वीर नारायण सिंह वीर मेला आज से, भीड़ को देखते हुए बड़े मालवाहकों का रूट किया डायवर्ट, देखें

शहीद वीर नारायण सिंह वीर मेला आज से (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

हमर राज पार्टी के अध्यक्ष को जान से मारने की बनाई थी योजना, असफल होने पर जलाया था कार, 5 आरोपी गिरफ्तार…

कार जलाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

Mahtari Vandan Yojana: अगले महीने रूक सकती है 10,273 महिलाओं की किस्त! जारी हुई सूची

Mahtari Vandan Yojana
बालोद

अमृत भारत स्टेशन योजना, मात्र 75-80 फीसद ही काम हुआ

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बालोद व दल्लीराजहरा रेलवे स्टेशन का काम नए साल के जनवरी माह तक पूरा कर पाना संभव नहीं लग रहा। क्योंकि अभी इस योजना के तहत मात्र 75-80 फीसद ही काम हुआ है।
बालोद

National Highway : सांकरा पुल बनकर तैयार, मार्ग सीधा होने से दुर्घटनाओं में आएगी कमी

नेशनल हाइवे 930 के सांकरा (क) एवं देवरानी-जेठानी नाले पर पुल निर्माण पूरा होने और मार्ग सीधा होने से दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.