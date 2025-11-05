Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

कुएं में गिरे 4 हाथियों को जेसीबी की मदद से सुरक्षित बहार निकाला, देखें Video

CG News: बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभयारण्य क्षेत्र के पास ग्राम हरदी के पास स्थित एक खेत के पुराने कुएं में चार हाथी गिर गए, जिनमें एक शावक भी शामिल था।

Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Khyati Parihar

Nov 05, 2025

CG News: बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभयारण्य क्षेत्र के पास ग्राम हरदी के पास स्थित एक खेत के पुराने कुएं में चार हाथी गिर गए, जिनमें एक शावक भी शामिल था। जैसे ही सुबह ग्रामीणों ने हाथियों की चिंघाड़ सुनी, गांव में अफरातफरी मच गई। कुछ ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

वन विभाग की टीम ने सूचना मिलते ही रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। कुआं गहरा था और किनारे बेहद फिसलन भरे थे। जेसीबी की मदद से कुएं के पास मिट्टी काटकर रास्ता बनाया गया, जिसके जरिए सभी हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान वन कर्मियों और पुलिस ने पूरी सतर्कता बरती, जिससे किसी भी तरह का जान- माल का नुकसान नहीं हुआ। सफल रेस्क्यू के बाद सभी हाथी सुरक्षित रूप से जंगल की ओर लौट गए। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग और पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 03:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Videos / कुएं में गिरे 4 हाथियों को जेसीबी की मदद से सुरक्षित बहार निकाला, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

CG News: कुएं में गिरे 4 हाथियों को रैंप बनाकर बहार निकाला, वन विभाग ने तैयार किया रैंप

CG News: कुएं में गिरे 4 हाथियों को रैंप बनाकर बहार निकाला, वन विभाग ने तैयार किया रैंप
बलोदा बाज़ार

CG Crime: युवा कांग्रेस के महासचिव के साथ मारपीट, गाली देने से मना करने पर बढ़ा विवाद

CG Crime: युवा कांग्रेस के महासचिव के साथ मारपीट, गाली देने से मना करने पर बढ़ा विवाद
बलोदा बाज़ार

पति बना रास्ते का रोड़ा, पत्नी ने प्रेमी संग रची ये खौफनाक साजिश… बेरहमी से कर दी हत्या

हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार

बलौदाबाजार में बड़ा हादसा: माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पलटी, मौके पर ही एक की मौत, कई घायल

Accident
बलोदा बाज़ार

CG News: सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद करने की चेतावनी, e-KYC नहीं कराने पर सब्सिडी होगी बंद…

CG News: सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद करने की चेतावनी, e-KYC नहीं कराने पर सब्सिडी होगी बंद...(photo-patrika)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.