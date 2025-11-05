कुएं में गिरे 4 हाथियों को जेसीबी की मदद से सुरक्षित बहार निकाला, देखें Video

CG News: बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभयारण्य क्षेत्र के पास ग्राम हरदी के पास स्थित एक खेत के पुराने कुएं में चार हाथी गिर गए, जिनमें एक शावक भी शामिल था। जैसे ही सुबह ग्रामीणों ने हाथियों की चिंघाड़ सुनी, गांव में अफरातफरी मच गई। कुछ ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

वन विभाग की टीम ने सूचना मिलते ही रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। कुआं गहरा था और किनारे बेहद फिसलन भरे थे। जेसीबी की मदद से कुएं के पास मिट्टी काटकर रास्ता बनाया गया, जिसके जरिए सभी हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान वन कर्मियों और पुलिस ने पूरी सतर्कता बरती, जिससे किसी भी तरह का जान- माल का नुकसान नहीं हुआ। सफल रेस्क्यू के बाद सभी हाथी सुरक्षित रूप से जंगल की ओर लौट गए। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग और पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।