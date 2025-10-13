CG News: हाथियों के नजदीक पहुंच रहे लोग, खुले बैरियर से हादसे का खतरा, देखें Video

CG News: बलौदाबाजार जिले के देवपुर घाट क्षेत्र में एक हाथियों का दल पहुंच गया है, लेकिन वन विभाग की निष्क्रियता के कारण स्थानीय लोग खतरे की परवाह किए बिना हाथियों के नजदीक जाकर वीडियो बना रहे हैं। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए दो-दो बैरियर खुले छोड़े गए हैं, जिससे जोखिम और बढ़ गया है।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के पहुंचने की सूचना विभाग को पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन समय पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और हाथियों के पास जाने से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल सुरक्षा घेरा मजबूत करने और बैरियर बंद कर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है।

स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों के अनुसार, हाथी कई बार मुख्य सड़क तक आ जा रहे हैं, जिसके बाद लोग रुक-रुककर फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं कुछ लोग तो हाथियों के बेहद करीब जाकर मोबाइल से शूट कर रहे हैं, जो न केवल उनकी जान जोखिम में डाल रहा है, बल्कि हाथियों को भी भड़काने वाला व्यवहार है।