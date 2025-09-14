Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

Video: बच्चों के लिए आई टेबल-कुर्सी बेच दी गई निजी स्कूलों में! परिजनों ने जमकर किया हंगामा

Video: शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल टुंडरा में शाला विकास समिति ने गुपचुप तरीके से बच्चों के बैठने के लिए आए टेबल- कुर्सी को निजी स्कूलों में बेच दिया। जिसके बाद नाराज बच्चों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया।

बलोदा बाज़ार

Laxmi Vishwakarma

Sep 14, 2025

Video: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टुंडरा में शाला विकास समिति पर गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार, स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए आई नई टेबल-कुर्सियों को समिति ने गुपचुप तरीके से निजी स्कूलों में बेच दिया। इस मामले के सामने आने के बाद बच्चों के परिजन भड़क उठे और स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया।

Video: अभिभावकों ने प्रशासन से शिकायत करते हुए मांग की है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और बच्चों को वापस सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पहले से ही सुविधाओं की कमी है, ऐसे में बच्चों के लिए आई सामग्री का इस तरह से निजी स्कूलों में बिक जाना बेहद गंभीर मामला है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2025 10:07 am

Published on:

14 Sept 2025 10:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Videos / Video: बच्चों के लिए आई टेबल-कुर्सी बेच दी गई निजी स्कूलों में! परिजनों ने जमकर किया हंगामा

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

CG News: पांच चॉइस सेंटर संचालकों के लाइसेंन्स रद्द, 10 लोक सेवा केंद्रों को चेतावनी जारी

CG News: पांच चॉइस सेंटर संचालकों के लाइसेंन्स रद्द, 10 लोक सेवा केंद्रों को चेतावनी जारी
बलोदा बाज़ार

Pm Surya Ghar Yojana: सूर्यरथ को कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी, केंद्र दे रही 78 हजार और 30 राज्य सरकार से मिलेगी सब्सिडी

Pm Surya Ghar Yojana: सूर्यरथ को कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी, केंद्र दे रही 78 हजार और 30 राज्य सरकार से मिलेगी सब्सिडी
बलोदा बाज़ार

CG News: जीएसटी स्लैब में बड़ा सुधार, आम आदमी और किसान दोनों को मिलेगी राहत

CG News: जीएसटी स्लैब में बड़ा सुधार, आम आदमी और किसान दोनों को मिलेगी राहत
बलोदा बाज़ार

Job Placement: युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 12 सितंबर को लग रहा प्लेसमेंट कैंप, इतनी होगी सैलरी

Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 12 सितबर को प्लेसमेंट कैप का आयोजन, इतनी होगी सैलरी
बलोदा बाज़ार

घर के भीतर झांका तो दिखा खौफनाक दृश्य… होटल चलाने वाले दंपत्ति की रहस्यमयी मौत, मचा हड़कंप

होटल चलाने वाले दंपत्ति की रहस्यमयी मौत (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.