Video: बच्चों के लिए आई टेबल-कुर्सी बेच दी गई निजी स्कूलों में! परिजनों ने जमकर किया हंगामा

Video: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टुंडरा में शाला विकास समिति पर गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार, स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए आई नई टेबल-कुर्सियों को समिति ने गुपचुप तरीके से निजी स्कूलों में बेच दिया। इस मामले के सामने आने के बाद बच्चों के परिजन भड़क उठे और स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया।
Video: अभिभावकों ने प्रशासन से शिकायत करते हुए मांग की है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और बच्चों को वापस सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पहले से ही सुविधाओं की कमी है, ऐसे में बच्चों के लिए आई सामग्री का इस तरह से निजी स्कूलों में बिक जाना बेहद गंभीर मामला है।
