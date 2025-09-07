15 वर्षीय किशोर की डांस करते समय अचानक मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया आरोप, देखें VIDEO

CG News: गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। राजपुर थाना क्षेत्र में डीजे की धुन पर नाचते समय 15 वर्षीय किशोर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। देखते ही देखते वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से जुलूस का माहौल गमगीन हो गया और परिवार समेत स्थानीय लोग सदमे में हैं।
जानकारी के अनुसार, गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान किशोर दोस्तों के साथ डीजे पर नाच रहा था। अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद वह गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
इधर, परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि समय पर सही इलाज और प्राथमिक उपचार दिया जाता, तो किशोर की जान बचाई जा सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।
