पत्नी संग गरबा में झूमे बलरामपुर एसपी, जमकर थिरकाए कदम… आप भी देखें वायरल Video

Viral Video: नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन मंदिर परिसर में आयोजित गरबा महोत्सव में पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर अपनी धर्मपत्नी संग सम्मिलित हुए। दोनों ने जब मां दुर्गा की आराधना में गरबा नृत्य किया तो वातावरण भक्तिरस से सराबोर हो उठा।

पति-पत्नी गरबा की ताल पर जब कदम थिरके तो पूरा परिसर गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने उत्साह से तालियां बजाकर स्वागत किया। महिला, पुरुष, युवा और बच्चे सभी नृत्य की धुन पर झूमते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान जहां मां दुर्गा की जयकारों से वातावरण मंगलमय हुआ, वहीं अधिकारी दंपत्ति की सहभागिता ने आयोजन में चार चाँद लगा दिए। लोगों ने कहा कि “अधिकारी और जनता का ऐसा आत्मीय संगम वाकई अद्भुत है।”