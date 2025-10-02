Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

पत्नी संग गरबा में झूमे बलरामपुर एसपी, जमकर थिरकाए कदम… आप भी देखें वायरल Video

Viral Video: नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन मंदिर परिसर में आयोजित गरबा महोत्सव में पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर अपनी धर्मपत्नी संग सम्मिलित हुए।

बलरामपुर

image

Khyati Parihar

Oct 02, 2025

Viral Video: नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन मंदिर परिसर में आयोजित गरबा महोत्सव में पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर अपनी धर्मपत्नी संग सम्मिलित हुए। दोनों ने जब मां दुर्गा की आराधना में गरबा नृत्य किया तो वातावरण भक्तिरस से सराबोर हो उठा।

पति-पत्नी गरबा की ताल पर जब कदम थिरके तो पूरा परिसर गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने उत्साह से तालियां बजाकर स्वागत किया। महिला, पुरुष, युवा और बच्चे सभी नृत्य की धुन पर झूमते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान जहां मां दुर्गा की जयकारों से वातावरण मंगलमय हुआ, वहीं अधिकारी दंपत्ति की सहभागिता ने आयोजन में चार चाँद लगा दिए। लोगों ने कहा कि “अधिकारी और जनता का ऐसा आत्मीय संगम वाकई अद्भुत है।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 04:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Videos / पत्नी संग गरबा में झूमे बलरामपुर एसपी, जमकर थिरकाए कदम… आप भी देखें वायरल Video

बड़ी खबरें

View All

Chhattisgarh

Blind murder case: साढ़ू ने मारा थप्पड़ तो दूसरे दिन कर दी हत्या, फिर नदी में फेंकी लाश, बोला- बह गया

Blind murder case
बलरामपुर

Big negligence: परीक्षा के दिन भी 2 घंटे देरी से स्कूल पहुंचे शिक्षक, इंतजार करने के बाद घर लौटे छात्र-छात्राएं

Big negligence
बलरामपुर

Girl murder case solved: प्रेमिका को रात में मिलने बुलाया, थप्पड़ मारा फिर स्कार्फ से गला घोंटकर कर दी थी हत्या, इस बात से था नाराज

Girl murder case solved
बलरामपुर

Girl body found: रात से गायब थी 16 वर्षीय बेटी, सुबह घर से 500 मीटर दूर संदिग्ध हालत में मिली लाश, फैली सनसनी

Girl body found
बलरामपुर

Huge road accident: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार ससुर-दामाद की मौत, दोनों का फट गया सिर, खून से लाल हो गई सडक़

Huge road accident
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.