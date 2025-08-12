12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

Balrampur Viral News: नशे में धुत मास्टर चड्डा पहनकर पहुंचा स्कूल, DEO ने किया सस्पेंड, VIDEO हुआ वायरल

Balrampur Viral News: प्राथमिक शाला रूपपुर में पदस्थ प्रधान पाठक मनमोहन सिंह शराब के नशे में धुत होकर केवल चड्डा पहनकर स्कूल पहुंच गए।

बलरामपुर

Khyati Parihar

Aug 12, 2025

Balrampur Viral News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक शर्मनाक कर देने वाली घटना निकलकर सामने आई है। प्राथमिक शाला रूपपुर में पदस्थ प्रधान पाठक मनमोहन सिंह शराब के नशे में धुत होकर केवल चड्डा पहनकर स्कूल पहुंच गए।

बता दें कि यह घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है, जब छात्र प्रार्थना सभा के लिए एकत्रित हो रहे थे। उनका यह रूप कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं इस मामले को लेकर डीईओ ने शराबी हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है।

घटना के वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मनमोहन सिंह नशे में धुत होकर केवल चड्डा पहनकर स्कूल परिसर में घूम रहे हैं। खुद उन्होंने कैमरे के सामने कबूल किया कि डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने “एक पाव शराब” पी थी और उसी हाल में स्कूल आ गए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 02:56 pm

Published on:

12 Aug 2025 02:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Balrampur Viral News: नशे में धुत मास्टर चड्डा पहनकर पहुंचा स्कूल, DEO ने किया सस्पेंड, VIDEO हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

Road accident: रक्षाबंधन त्यौहार मनाकर ससुराल से लौट रहे युवक की ट्रक की टक्कर से मौत, फंस गई थी बाइक

Road accident
बलरामपुर

Snake Bite Case: जमीन में सो रहे थे मासूम भाई-बहन, सांप के काटने से हो गई मौत, गांव में पसरा मातम

सांप के काटने से मौत (फोटो सोर्स-Ai)
बलरामपुर

कन्या छात्रावास की अधीक्षिका ने खुदकुशी की, शासकीय क्वार्टर में लटकी मिली लाश… घटना के बाद लगातार बज रहा था मोबाइल

फांसी लगाकर की खुदकुशी ( File photo patrika )
बलरामपुर

Road Accident: ट्रक की टक्कर से मासूम की मौत, दंपती की बच गई जान… जानें कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा

बलरामपुर

Hemp smugglers arrested: अंबिकापुर से उत्तर प्रदेश जा रही बस से 30 लाख का गांजा जब्त, ओडिशा के 4 तस्कर गिरफ्तार

Hemp smugglers arrested
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.