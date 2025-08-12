Balrampur Viral News: नशे में धुत मास्टर चड्डा पहनकर पहुंचा स्कूल, DEO ने किया सस्पेंड, VIDEO हुआ वायरल

Balrampur Viral News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक शर्मनाक कर देने वाली घटना निकलकर सामने आई है। प्राथमिक शाला रूपपुर में पदस्थ प्रधान पाठक मनमोहन सिंह शराब के नशे में धुत होकर केवल चड्डा पहनकर स्कूल पहुंच गए।
बता दें कि यह घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है, जब छात्र प्रार्थना सभा के लिए एकत्रित हो रहे थे। उनका यह रूप कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं इस मामले को लेकर डीईओ ने शराबी हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है।
घटना के वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मनमोहन सिंह नशे में धुत होकर केवल चड्डा पहनकर स्कूल परिसर में घूम रहे हैं। खुद उन्होंने कैमरे के सामने कबूल किया कि डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने “एक पाव शराब” पी थी और उसी हाल में स्कूल आ गए।
बलरामपुर
छत्तीसगढ़
