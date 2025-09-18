नक्सल प्रभावित योजना… आत्मसमर्पित नक्सली व पीड़ित परिवारों को स्वीकृत किए गए 25 मकान

Video: नक्सल प्रभावित योजना के तहत, एक विशेष परियोजना के तहत बलरामपुर ज़िले में आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए 25 मकान स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी सविता यादव को मकान दिया गया है, जिनके पति की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी।
