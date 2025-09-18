नक्सलियों की नई रणनीति! जारी किया 6 पन्नों का पर्चा, माफी मांगते हुए जनता के लिए लड़ने का किया ऐलान

CG Naxal News: सीपीआई माओवादी के नक्सली प्रवक्ता अभय ने बुधवार को 6 पन्नों का पर्चा और ऑडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और अब सीधे जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों पर काम करने का ऐलान किया। पर्चे में उन्होंने पिछले 20 महीनों में चलाए गए घेरा डालो-विनाश करो अभियानों के कारण हुए नुकसान का जिक्र किया। अभियानों में पार्टी के महासचिव बसवाराजू सहित सैकड़ों संगठन कार्यकर्ता मारे गए या घायल हुए हैं।
नक्सली लगातार पर्चे और विज्ञप्तियां जारी कर चौंका रहे हैं। अब उन्होंने अपने खून से सने इतिहास को लेकर कहा है कि हम अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। अब तक उन्होंने संगठन के माध्यम से जो नुकसान पहुंचाया है उसे गलती बताया। मंगलवार को हथियारबंद आंदोलन को बंद करने की घोषणा करने वाले नक्सलियों की तरफ से बुधवार को एक और पर्चा सामने आया।
सीपीआई माओवादी के पीबीएम सोनू के नाम से यह 6 पन्नों का पर्चा जारी किया गया है। इसमें नक्सलियों को अब तक हुए नुकसान और बिखरते संगठन का जिक्र भी किया गया है। साथ ही एक बार फिर से नक्सलियों ने दोहराया है कि वे हथियारबंद संघर्ष बंद करके सीधे जनता के बीच जाकर जनसमस्याओं पर काम करना चाहते हैं। सोनू ने पर्चे के अंत में अपराध की भावना से लिखने के बाद अपना नाम लिखा है।
इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से पिछले 20 महीनों में चलाए गए घेरा डालो-विनाश करो अभियानों के कारण बड़े पैमाने पर क्षति और जान-माल का नुकसान हुआ है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अभियानों में पार्टी के महासचिव बसवाराजू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता, स्थानीय जन संगठन, मिलिशिया और नागरिक मारे गए या घायल हुए हैं।
आगे कहा गया है कि पार्टी अस्थायी रूप से हथियारबंद संघर्ष विराम पर विचार कर रही है और खुले तौर पर जनता के बीच जाकर जनसमस्याओं पर काम करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम शेष क्रांतिकारी ताकतों को बचाने और वनों के साथ ही संसाधनों की रक्षा करने के उद्देश्य से बताया गया। संगठन ने जनता से माफी मांगी और अपने किए गए नुकसान व गलतियों की जिम्मेदारी ली।
बयान में पार्टी ने भविष्य में अपनी रणनीति-कार्यनीति में बदलाव कर जनआंदोलनों पर ज़ोर देने और अंतरराष्ट्रीय व दक्षिण एशियाई क्रांतिकारी शक्तियों से एकजुटता बनाने की बात भी की है। सोनू के नाम से जारी इस पर्चे के जरिए नक्सलियों ने यह माना है कि कई जगहों पर उनसे चूक हुई है और अब वे मौजूदा हालात को देखते हुए वार्ता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस निर्णय में पार्टी ने जनसहयोग और राय की भी अपील की है।
CG Naxal News: बीजापुर/मोहला-मानपुर/ बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में बुधवार दोपहर मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मौके से एक.303 रायफल, 1 बीजीएल, विस्फोटक सामग्री जब्त किए गए हैं। वहीं मोहला-मानपुर से सटे महाराष्ट्र के मोडास्के जंगल में मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया।
मुठभेड़ के बाद पुलिस जवानों ने दो महिला नक्सलियों के शव बरामद किए। गढ़़चिरौली एडिशनल एसपी सत्य साईं कार्तिक ने मुठभेड़ की पुष्टि की है।
बीजापुर/ जांगला थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की निर्मम हत्या कर दी। घटना 16-17 सितंबर की दरम्यानी रात की बताई जा रही है। ग्राम बेंचरम निवासी दशरू राम पर नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाते हुए उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और मामले की पुष्टि की।