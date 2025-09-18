नक्सलियों की नई रणनीति! जारी किया 6 पन्नों का पर्चा, माफी मांगते हुए जनता के लिए लड़ने का किया ऐलान

बयान में पार्टी ने भविष्य में अपनी रणनीति-कार्यनीति में बदलाव कर जनआंदोलनों पर ज़ोर देने और अंतरराष्ट्रीय व दक्षिण एशियाई क्रांतिकारी शक्तियों से एकजुटता बनाने की बात भी की है। सोनू के नाम से जारी इस पर्चे के जरिए नक्सलियों ने यह माना है कि कई जगहों पर उनसे चूक हुई है और अब वे मौजूदा हालात को देखते हुए वार्ता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस निर्णय में पार्टी ने जनसहयोग और राय की भी अपील की है।