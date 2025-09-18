मुठभेड़ में 14 लाख रुपए की इनामी दो महिला नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त…

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मानपुर से सटे महाराष्ट्र के मोडास्के जंगल में बुधवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस जवानों ने 14 लाक ईनाम के दो हार्डकोर महिला नक्सलियों को मार गिराया है।
गढ़चिरौली एडिशनल एसपी सत्य साईं कार्तिक के नेतृत्व में 5 सी 60 यूनिट के साथ एक आपरेशन शुरू किया गया। जिसमें दो महिला नक्सली को ढ़ेर किया गया है। घटना स्थल से एक स्वचालित एके-47 राइफल, एक अत्याधुनिक पिस्तौल, कारतूस, भारी मात्रा में साहित्य और अन्य सामान भी बरामद हुआ है।
गढ़चिरौली पुलिस से मिली जानकारी से अनुसार बुधवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि गट्टा एलओएस के कुछ सदस्य मोडास्के वन क्षेत्र में विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से डेरा डाले हुए हैं।
सूचना पर एटापल्ली तहसील के पीएस गट्टा (जे) के अधिकार क्षेत्र में एडिशनल एसपी अहेरी सत्य साईं कार्तिक और 5 सी -60 पार्टियों के नेतृत्व में नक्सल विरोधी टीम को मौके पर रवाना किया गया।
सुरक्षा बल के जवान जंगल में सर्चिंग कर रहे थे। इस दौरान नक्सलियों द्वारा जवानों पर अंधाधून फायरिंग शुरु कर दी गई। जवाबी कार्रवाई करते पुलिस जवानों ने भी नक्सलियों पर गोलीबारी शुरु की गई। इस दौरान दोनों ओर से करीब एक घंटे तक गोलीबारी होती रही। इस बीच पस्त पड़े नक्सली मौके से फरार हो गए। पुलिस फोर्स द्वारा मौके पर सर्चिंग की गई। इस दौरान दो महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए।
मारे गए नक्सलियों में सुमित्रा उर्फ सुनीता वेलाडी उम्र 38 वर्ष, निवासी मडवेली तहसील, अहेरी, जिला गढ़चिरौली और ललिता उर्फ लड्डो उर्फ संध्या कोर्सा उम्र 34 वर्ष निवासी नेल्टोला तहसील पखांजुर जिला कांकेर (सीजी) के शव बरामद हुए है। मारे गए दोनों नक्सलियों के खिलाफ कई मामले दर्ज है। महाराष्ट्र सरकार ने दोनों पर 14 लाख के ईनाम घोषित किए हैं। घटना स्थल से एक एके-47 राइफल, एक पिस्तौल, 37 नग जिंदा कारतूस और दो वाकी टाकी बरामद की गई।