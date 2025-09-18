Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

मुठभेड़ में 14 लाख रुपए की इनामी दो महिला नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त…

CG Naxal Encounter: राजनांदगांव जिले में मानपुर से सटे महाराष्ट्र के मोडास्के जंगल में बुधवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है।

राजनंदगांव

Shradha Jaiswal

Sep 18, 2025

मुठभेड़ में 14 लाख रुपए की इनामी दो महिला नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त...(photo-patrika)
मुठभेड़ में 14 लाख रुपए की इनामी दो महिला नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त...(photo-patrika)

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मानपुर से सटे महाराष्ट्र के मोडास्के जंगल में बुधवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस जवानों ने 14 लाक ईनाम के दो हार्डकोर महिला नक्सलियों को मार गिराया है।

गढ़चिरौली एडिशनल एसपी सत्य साईं कार्तिक के नेतृत्व में 5 सी 60 यूनिट के साथ एक आपरेशन शुरू किया गया। जिसमें दो महिला नक्सली को ढ़ेर किया गया है। घटना स्थल से एक स्वचालित एके-47 राइफल, एक अत्याधुनिक पिस्तौल, कारतूस, भारी मात्रा में साहित्य और अन्य सामान भी बरामद हुआ है।

ये भी पढ़ें

CG News: नक्सल क्षेत्र का नया ट्रेंड: अब महिलाएं भी बन रहीं नशा तस्करी का हिस्सा, ये आकंड़ा देख चौंक जाएंगे आप
Patrika Special News
नक्सल क्षेत्र का नया ट्रेंड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Naxal Encounter: बॉर्डर पर आमना-सामना

गढ़चिरौली पुलिस से मिली जानकारी से अनुसार बुधवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि गट्टा एलओएस के कुछ सदस्य मोडास्के वन क्षेत्र में विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से डेरा डाले हुए हैं।

सूचना पर एटापल्ली तहसील के पीएस गट्टा (जे) के अधिकार क्षेत्र में एडिशनल एसपी अहेरी सत्य साईं कार्तिक और 5 सी -60 पार्टियों के नेतृत्व में नक्सल विरोधी टीम को मौके पर रवाना किया गया।

एके-47 राइफल, एक अत्याधुनिक पिस्तौल व 37 कारतूस जब्त

सुरक्षा बल के जवान जंगल में सर्चिंग कर रहे थे। इस दौरान नक्सलियों द्वारा जवानों पर अंधाधून फायरिंग शुरु कर दी गई। जवाबी कार्रवाई करते पुलिस जवानों ने भी नक्सलियों पर गोलीबारी शुरु की गई। इस दौरान दोनों ओर से करीब एक घंटे तक गोलीबारी होती रही। इस बीच पस्त पड़े नक्सली मौके से फरार हो गए। पुलिस फोर्स द्वारा मौके पर सर्चिंग की गई। इस दौरान दो महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए।

मारे गए नक्सलियों में सुमित्रा उर्फ सुनीता वेलाडी उम्र 38 वर्ष, निवासी मडवेली तहसील, अहेरी, जिला गढ़चिरौली और ललिता उर्फ लड्डो उर्फ संध्या कोर्सा उम्र 34 वर्ष निवासी नेल्टोला तहसील पखांजुर जिला कांकेर (सीजी) के शव बरामद हुए है। मारे गए दोनों नक्सलियों के खिलाफ कई मामले दर्ज है। महाराष्ट्र सरकार ने दोनों पर 14 लाख के ईनाम घोषित किए हैं। घटना स्थल से एक एके-47 राइफल, एक पिस्तौल, 37 नग जिंदा कारतूस और दो वाकी टाकी बरामद की गई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2025 11:44 am

Published on:

18 Sept 2025 11:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / मुठभेड़ में 14 लाख रुपए की इनामी दो महिला नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.