मुठभेड़ में 14 लाख रुपए की इनामी दो महिला नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त…

मारे गए नक्सलियों में सुमित्रा उर्फ सुनीता वेलाडी उम्र 38 वर्ष, निवासी मडवेली तहसील, अहेरी, जिला गढ़चिरौली और ललिता उर्फ लड्डो उर्फ संध्या कोर्सा उम्र 34 वर्ष निवासी नेल्टोला तहसील पखांजुर जिला कांकेर (सीजी) के शव बरामद हुए है। मारे गए दोनों नक्सलियों के खिलाफ कई मामले दर्ज है। महाराष्ट्र सरकार ने दोनों पर 14 लाख के ईनाम घोषित किए हैं। घटना स्थल से एक एके-47 राइफल, एक पिस्तौल, 37 नग जिंदा कारतूस और दो वाकी टाकी बरामद की गई।