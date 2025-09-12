CG News: नक्सल क्षेत्र का नया ट्रेंड: अब महिलाएं भी बन रहीं नशा तस्करी का हिस्सा, ये आकंड़ा देख चौंक जाएंगे आप

नक्सल क्षेत्र बस्तर संभाग में नशे के कारोबार ने पिछले कुछ वर्षों में नया मोड़ लिया है। पुरूष तस्करों के लगातार गिरफ्तारी होने की वजह से तस्करी के इस गोरखधंधे में अब महिलाओं को तेजी से शामिल किया जा रहा हैं। यही वजह है कि पुलिस की कार्रवाई में पिछले तीन वर्षों में दो दर्जन से अधिक महिलाएं गांजा और अन्य मादक पदार्थों के साथ पकड़ी जा चुकी हैं। बीते वर्ष तीन महीनों में ही बस्तर पुलिस ने 13 महिलाओं को अलग-अलग जगहों से कुल 100 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। बरामद गांजा की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक है। इन महिला तस्करों की गिरफ्तारी खासकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड से हुई है। जहां पुलिस की नजर इन पर कम पड़ती है।