9 साल के बच्चे ने चलाया ट्रैक्टर… SP निवास रोड पर नशे में सोया ड्राइवर, देखें VIDEO

CG News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नशे में धुत ट्रैक्टर चालक गाड़ी चलाते हुए सो गया, इस दौरान 9 साल के बच्चे ने ट्रैक्टर का स्टेयरिंग संभाला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

यह मामला पीएनबी बैंक मार्ग का है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक ने अत्यधिक शराब पी रखी थी और नियंत्रण खोकर गहरी नींद में सो गया। चालक के बगल में बैठे बच्चे ने जब यह स्थिति देखी, तो उसने स्टीयरिंग संभालकर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। वीडियो में बच्चा बड़े आराम से ट्रैक्टर चलाते दिख रहा है।

रास्ते पर मौजूद लोगों ने बच्चे को ट्रैक्टर रोकने के लिए कहा। बच्चे ने आसानी से ट्रैक्टर रोक दिया और उसे सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया। स्थानीय लोग (CG News) आश्चर्य और चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक के निवास की ओर जाने वाले व्यस्त मार्ग पर बच्चा इतनी दूर तक ट्रैक्टर चला रहा था, लेकिन किसी पुलिसकर्मी की नजर नहीं पड़ी।