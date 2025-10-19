Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan BJP के बाद अब Congress ने चौंकाया, चल डाली गज़ब की ‘चाल’! | Anta Bye-Election

पहले प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया, अब उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। इसे कांग्रेस की “डबल इंश्योरेंस पॉलिसी” माना जा रहा है — यानी किसी भी स्थिति में सीट हाथ से न जाए।

बारां

image

Nakul Devarshi

Oct 19, 2025

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव! पहले प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया, अब उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया ने भी नामांकन दाखिल कर दिया।

Published on:

19 Oct 2025 02:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Videos / Rajasthan BJP के बाद अब Congress ने चौंकाया, चल डाली गज़ब की 'चाल'! | Anta Bye-Election

बारां

राजस्थान न्यूज़

बारां
