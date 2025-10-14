Anta Assembly Bye-Election | बेशुमार संपत्ति के मालिक हैं ‘भाया’, 8 एफआईआर भी हैं दर्ज

राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है… मौका है अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 का, और सुर्खियों में हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया — जो अपने नामांकन के साथ ही करोड़ों की संपत्ति और कानूनी विवादों के चलते एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं।