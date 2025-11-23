बस्सी पुलिस पर हमला कर वारंटी को छुड़ा कर किया फरार, पांच पुलिसकर्मी घायल

बस्सी @ पत्रिका. जयपुर ग्रामीण के कोटखावदा थाना इलाके के काशीपुरा गांव में रविवार को एक वारंटी को गिरफ्तार करने गई बस्सी थाना पुलिस के साथ करीब डेढ़ दर्जन महिला – पुरुषों ने पथराव व मारपीट कर आरोपी को पुलिस के कब्जे से छुड़वा कर फरार कर दिया। घटना में पांच पुलिस कर्मियों को चोट आई है। बाद में बस्सी थाना पुलिस, कोटखावदा व चाकसू पुलिस ने गांव में पहुंच कर वारदात में शामिल आरोपियों में से 9 महिला एवं पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर इस मामले में बस्सी थाने के एएसआई बलवान सिंह ने आरोपियों के खिलाफ कोटखावदा थाने में मामला दर्ज करा दिया है।

कोटखावदा थाना प्रभारी भरत लाल महर ने बताया कि बस्सी थाना इलाके में 10 सितम्बर को वारदात करने वाले कोटखावदा थाना इलाके के काशीपुरा निवासी जितेन्द्र मीना फरार चल रहा था। इस आरोपी को बस्सी थाना पुलिस का जाप्ता रविवार को गिरफ्तार करने काशीपुरा गया था। बस्सी थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था और उसको बस्सी ला रही थी, कि इतनी ही देर में आरोपी के परिजन व पड़ौसियों ने पुलिस पर पथराव व मारपीट कर आरोपी को छुड़वा कर लेखराज उर्फ लक्की व रामकेश मीना बाइक पर बिठा कर फरार कर ले गए।

बस्सी थाने के एएसआई ने बलवान सिंह ने बताया कि 10 सितम्बर को बस्सी थाने में एक युवती ने उसके साथ छेड़छाड़ कर कार में पटक कर ले जाने के प्रयास किया गया था। जिस कार में उसका अपहरण करने का प्रयास किया था, उस कार को जितेन्द्र मीना चला रहा था। (कासं )

पुलिस को देख भागने लगे आरोपी:::: घटना के बाद जब बस्सी, कोटखावदा थानों से बड़ी संख्या में काशीपुरा गांव में पुलिस जाप्ता गया तो पुलिस के भारी बल को देख आरोपी इधर – उधर भागने लगे। इस पर पुलिस ने वहां से छह महिलाओं समेत 9 जनों को गिरफ्तार कर लिया।