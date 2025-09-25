डीएपी के लिए सुबह से ही कतार में खड़़े हो गए किसान

बस्सी @ पत्रिका.उपखण्ड इलाके में क्रय विक्रय सहकारी समिति बस्सी एवं तीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सुबह से ही डीएपी लेने के लिए किसान कतार में लगना शुरू हो गए थे। सुबह कार्यालय खुलने के बाद डीएपी का वितरण किया गया, तब तक किसानों की कतार लम्बी हो गई।

जानकारी के अनुसार जिन किसानों को सरसों की बुवाई के लिए डीएपी की जरूरत थी, वे किसान घर पर चाय- पानी पी कर क्रय विक्रय सहकारी समिति बस्सी, ग्राम सेवा सहकारी समिति बस्सी, ग्राम सेवा सहकारी समिति खतैपुरा व सांभरिया में बुधवार को सुबह से ही डीएपी लेने के लिए कतार लगना शुरू हो गया। इधर क्रय – विक्रय सहकारी समिति एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने हर किसान को आधार कार्ड से पोश मशीनों में रिकॉर्ड संधारण कर डीएपी वितरण शुरू कर दिया।

दो – दो कट्टे किए वितरित….

शहर के तूंगा रोड क्रय विक्रय सहकारी समिति बस्सी के लेखापाल शशिकांत शर्मा ने बताया कि यहां पर सुबह से ही किसानों की डीएपी लेने के लिए लम्बी कतार लगना शुरू हो गई थी। किसानों के आधार कार्ड लेकर एक – एक किसान को दो – दो कट्टे डीएपी वितरित किया गया। यदि किसी को एक लेना था तो उसको एक कट्टा दे दिया, लेकिन जिसको अधिक की जरूरत थी, उनको दो से अधिक कट्टे नहीं दिए गए। दो कट्टों से अधिक इसलिए नहीं दिए गए कि फिर दूसरे किसान वंचित रह जाते।

बाजार में मच रही है लूट….

बाजार में किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है। किसान जब खाद बीज की दुकान पर जाता है तो उसको दुकानदार साफ मना कर देता है कि आगे से डीएपी आया ही नहीं। जिन दुकानदारों के पास स्टॉक में रखा है, वे अधिक दाम वसूल रहे हैं। वहीं कई दुकानदार तो एनपीके बेच रहे हैं। जबकि इन दिनों किसानों को सरसों की बुवाई शुरू हो गई है। सप्ताह भर बाद चने की बुवाई शुरू हो जाएगी। दीपावली के बाद गेहूं व जौ की बुवाई भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में किसानों को अभी डीएपी की और भी जरूरत पड़ेगी। (कासं )