बस्सी

ढूंढ नदी में पानी बहाव फिर तेज, कोटखावदा इलाके के कई रास्ते बंद

यपुर में ​गत दिवस हुई भारी बरसात से ढूंढ नदी में फिर से पानी का बहाव तेज होने से कोटखावदा इलाके से नदी पार कर रही सड़कों की रपटों पर आवागमन बा​धित रहा।

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Oct 01, 2025

बस्सी. जयपुर में ​गत दिवस हुई भारी बरसात से ढूंढ नदी में फिर से पानी का बहाव तेज होने से कोटखावदा इलाके से नदी पार कर रही सड़कों की रपटों पर आवागमन बा​धित रहा। कोटखावदा इलाके में गड़वासी सहित कई क्षेत्र सहित आसपास में तेज बरसात के चलते गरूड़वासी ढूंढ नदी की पुलिया व सड़क लगभग एक माह पहले टूट गई थी।

जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मिट्टी डाल कर अस्थाई तैयार किया गया ओर आवागमन शुरू किया था, लेकिन गत दिवस हुई मंगलवार रात से ही ढूंढ नदी में पानी का जलस्तर बढ़ते हुए बहाव तेज होने से मिट्टी बह गई। ऐसे में रात से ही गरूडवासी से चाकसू रास्ता बंद हो गया है। वहीं बड़ौदिया क्षेत्र की ढूंढ नदी भी में भी पानी का तेज बहाव है और कोटखावदा चाकसू स्टेट हाईवे सड़क मार्ग पर ढूंढ नदी की रपट पुलिया से पानी बहने लगा है।

जिससे लोगों ओर दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उल्लेखनीय है कि अगस्त माह में भी ढूंढ़ नदी में पानी बहाव के चलते करीब एक दर्जन स्थानों पर सड़कों से गांवों का सम्पर्क टूट गया था। वहीं गरुड़वासी में ढूंढ नदी मार्ग से आवागमन पूर्णतया बंद हो गया है।

वहीं प्रशासन द्वारा एक माह बीत जाने के बाद भी गरूड़वासी ढूंढ नदी की पुलिया-सड़क के कार्य को लेकर ठोस कदम नहीं उठाने पर ग्रामीणों ने रोष जताया है।

01 Oct 2025 02:22 pm

01 Oct 2025 02:20 pm

