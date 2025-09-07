Patrika LogoSwitch to English

बेमेतरा

Accident Video: बड़ा सड़क हादसा! मजदूरों से भरी गाड़ी पलटी, 20 घायल

Accident Video: बेमेतरा के पिरदा-गब्दा रोड पर मजदूरों से भरी गाड़ी पलट गई। हादसे में 20 मजदूर सवार थे, जिनमें से 10 महिलाएं घायल हुईं। सभी मजदूर बारगांव लेबर प्लांट जा रहे थे।

बेमेतरा

Laxmi Vishwakarma

Sep 07, 2025

Accident Video: बेमेतरा के पिरदा से गब्दा रोड पर एक मजदूरों से भरी वाहन खाई में पलट गई। खराब सड़क के कारण हुए इस हादसे में 20 मजदूर सवार थे, जिनमें से 10 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल महिलाएं हैं।

बताया जा रहा है कि ये मजदूर बारगांव के लेबर प्लांट में काम करने जा रहे थे। घायल मजदूरों को तुरंत बेरला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है। हादसे की वजह से सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है।

Updated on:

07 Sept 2025 01:17 pm

Published on:

07 Sept 2025 01:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / Accident Video: बड़ा सड़क हादसा! मजदूरों से भरी गाड़ी पलटी, 20 घायल

