Accident Video: बड़ा सड़क हादसा! मजदूरों से भरी गाड़ी पलटी, 20 घायल

Accident Video: बेमेतरा के पिरदा से गब्दा रोड पर एक मजदूरों से भरी वाहन खाई में पलट गई। खराब सड़क के कारण हुए इस हादसे में 20 मजदूर सवार थे, जिनमें से 10 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल महिलाएं हैं।

बताया जा रहा है कि ये मजदूर बारगांव के लेबर प्लांट में काम करने जा रहे थे। घायल मजदूरों को तुरंत बेरला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है। हादसे की वजह से सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है।