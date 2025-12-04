4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बेमेतरा

Crime News: ट्रक पलटा और खुल गई पोल… भारी मात्रा में मिला अवैध गांजा का जखीरा, देखें Video

Crime News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में देर रात एक सड़क हादसा चौंकाने वाले खुलासे में बदल गया। दरअसल, छड़ से भरी एक ट्रक पलट गई, जिसमें जांच करने पहुंची पुलिस की नजर केबिन में छिपाए गए भारी मात्रा में गांजे पर पड़ी।

बेमेतरा

image

Khyati Parihar

Dec 04, 2025

Crime News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में देर रात एक सड़क हादसा चौंकाने वाले खुलासे में बदल गया। दरअसल, छड़ से भरी एक ट्रक पलट गई, जिसमें जांच करने पहुंची पुलिस की नजर केबिन में छिपाए गए भारी मात्रा में गांजे पर पड़ी। देखने में यह एक सामान्य सड़क दुर्घटना लग रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने ट्रक को खंगाला, पूरा मामला नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा निकला।

दरअसल, रायपुर से प्रयागराज जा रहा एक भारी मालवाहक ट्रक बेमेतरा थाना इलाके के बैजी गांव के पास पलट गया। हादसे के तुरंत बाद ट्रक ड्राइवर भाग गया। पुलिस मौके पर पहुंची और कन्फर्म किया कि ट्रक में लोहे की रॉड भरी हुई थी, लेकिन अंदर तलाशी लेने पर रॉड के नीचे और केबिन के अंदर बड़ी मात्रा में गांजा छिपा हुआ मिला।

Updated on:

04 Dec 2025 02:59 pm

Published on:

04 Dec 2025 02:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / Videos / Crime News: ट्रक पलटा और खुल गई पोल… भारी मात्रा में मिला अवैध गांजा का जखीरा, देखें Video

